Cuatro Caminos ya se prepara para la gran fiesta del deportivismo en A Coruña por el ascenso a Primera

La fuente de Cuatro Caminos vivirá este domingo uno de esos acontecimientos históricos que solo ocurren unas pocas veces en la vida. La última gran celebración deportivista en este emblemático punto de A Coruña tuvo lugar en 2024, tras el ascenso del Deportivo de Primera RFEF a Segunda División. Esta vez, la fiesta será todavía mayor: el deportivismo celebrará el regreso del equipo a Primera.

La plaza lleva días teñida de blanquiazul, pero este jueves se pudo ver una nueva pancarta de grandes dimensiones que recuerda el motivo por el que miles de aficionados se reunirán allí el próximo domingo. "Forza Dépor", puede leerse sobre un enorme escudo que ocupa buena parte del nuevo edificio construido en mitad de la plaza.

Justo debajo aparece la frase: "Este camiño é por vós, Pablo L. Orosa, Alfonso Castro Rial", en homenaje a los dos periodistas fallecidos que siempre mostraron su amor por el Deportivo.

Además de toda la decoración instalada alrededor de la fuente, operarios municipales comenzaron ya a vallar la zona para reforzar la seguridad. Durante la celebración de la pasada semana, muchas de las vallas terminaron cayendo ante la presión de los aficionados, por lo que el dispositivo preparado para este domingo será previsiblemente más amplio.

Así será la celebración

Este mismo jueves, diferentes colectivos deportivistas, entre ellos la Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces, hicieron un llamamiento a la afición para congregarse en los alrededores de Riazor y teñir de blanquiazul todo el entorno del Paseo Marítimo, más allá de Manuel Murguía. La marcha deportivista partirá desde Campo da Leña a las 16:00 horas.

Al terminar el partido, el equipo abandonará Riazor por la Fan Zone en dirección a Cuatro Caminos, en un recorrido que todavía no ha sido comunicado oficialmente, aunque todo apunta a que afectará al tráfico entre la Ronda de Nelle y San Pedro de Mezonzo, la vía más directa hasta el punto neurálgico de la celebración.

La plantilla realizará el trayecto en autobús para compartir el ascenso con los miles de aficionados que se esperan en las calles de la ciudad. La fuente volverá a vallarse en las horas previas al festejo por motivos de seguridad.