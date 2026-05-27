La contribución de Abegondo en el ascenso a Primera del Deportivo

La contribución de Abegondo en el ascenso del Deportivo a Primera División es innegable. Jugadores como Dani Barcia, Yeremay o Mella llevan tiempo asentados en el primer equipo y su aportación en el ascenso ha sido muy importante. Sin embargo la temporada guardaba la irrupción tremenda de Noé Carrillo, otra perla pulida en la Ciudad Deportiva y los goles de Nsongo Bil, jugador que iniciaba el año en el filial deportivista.

Mucho se esperaba de Yeremay Hernández tras un verano movido y muy complicado. Los constantes rumores de ofertas mareantes por parte de equipos portugueses afectaron en exceso a la joven estrella blanquiazul. Su temporada también quedó marcada por una inoportuna pubalgia que le ha impedido rendir al cien por cien. A pesar de ello el canario acumula once goles y diez asistencias, un registro que hablan de su importancia dentro del equipo. Muchos de esos goles fueron decisivos para que el equipo lograra los tres puntos.

David Mella también se encontró con problemas físicos que han impedido brillar como se esperaba. Con 17 titularidades y ocho participaciones desde el banquillo, el extremo ha sumado cinco tantos y una asistencia.

En el caso de Barcia su protagonismo en el terreno de juego ha variado mucho según el tramo de temporada pero el balance final no es negativo. El central participó en 24 encuentros, 20 de ellos como titular. Para el recuerdo quedarán sus dos goles ante el Sporting de Gijón. El primero de ellos en Riazor y en el minuto 90 para dar los tres puntos a su equipo, mientras que el otro fue en el partido de la segunda vuelta en El Molinón. Su tanto en el tramo final del partido permitía a los de Hidalgo sumar un importante punto.

Nsongo y Noé, dos apariciones inesperadas

Los dos futbolistas recordarán siempre esta temporada por haber sido fundamentales en el objetivo del Fabril de ascender a Primera RFEF y alcanzar Primera División con el primer equipo.

Noé se presentó a Riazor con un gran gol en Copa que sirvió para eliminar al Mallorca. El club priorizó su crecimiento en el Fabril y no volvería a asomar en el primer equipo hasta el tramo final. Su gol ante el Leganés en la jornada 38 le dio tres puntos de oro a un Dépor que ya no bajaría el ritmo hasta lograr el ascenso.

Y la apuesta por Nsongo Bil no pudo salir mejor. El atacante acabó el curso con 17 participaciones en el equipo y diez de ellas como titular. Autor de seis goles claves en la lucha por ascender. Además se llevará el reconocimiento perpetuo de ser el autor de los dos tantos en Valladolid.

Abegondo debe seguir muy presente en un primer equipo que seguirá apostando por la juventud y el talento con el objetivo de permitir a los más jóvenes alcanzar el primer equipo. La afición se siente muy representada con el talento joven que asoma por el primer equipo.