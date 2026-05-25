Riki: “Ver a tanta gente esperando en Riazor fue increíble”

La resaca del ascenso del Deportivo a Primera División sigue dejando momentos para el recuerdo. Uno de ellos lo protagonizó Riki, que este lunes pasó por el acto de celebración en el museo Mega para repasar las horas posteriores al triunfo en Valladolid y poner voz a las sensaciones de una plantilla que ya forma parte de la historia reciente del club.

El futbolista reconoció que la celebración fue intensa y se prolongó hasta bien entrada la madrugada. “Fue larga, pero creo que la ocasión lo merecía. Es algo que el club y la afición llevaban tiempo persiguiendo y por suerte hemos sido capaces de conseguirlo este año”, explicó.

Riki relató cómo fueron las primeras horas tras certificar el ascenso, primero sobre el césped junto a las familias, después en el viaje de regreso y finalmente en la multitudinaria recepción en Riazor. “En Zorrilla estuvimos con las familias, luego en el autobús hubo poco tiempo para descansar y al llegar a Riazor fue una pasada. Ver a tanta gente allí, siendo un día laborable, esperándonos, fue increíble”, señaló.

El jugador blanquiazul quiso poner el foco en la felicidad colectiva y destacó especialmente a los canteranos que han vivido todo el proceso desde dentro. “Me quedo con la felicidad de la gente. Villares, Mella y todos los que llevan aquí mucho tiempo se lo merecen. Ascender con el club de tu vida es algo muy especial y tienen que disfrutarlo”, afirmó.

Sobre la fiesta posterior, Riki admitió entre risas que él optó por bajar el ritmo antes que algunos de sus compañeros. “Yo pasé por casa y tuve que descansar un poco, ya no estoy para estos trotes”, bromeó.

Con el ascenso ya consumado, el centrocampista aseguró que el vestuario afronta el regreso a Primera con ilusión y sin miedo. “La ilusión quita esa incertidumbre. Ahora toca disfrutar y en breve empezar a recargar pilas para lo que viene”, apuntó.