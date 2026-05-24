La referencia de Iago Aspas al posible ascenso del Dépor: "Quizás un derbi más"

Iago Aspas fue uno de los protagonistas en la celebración del final de temporada del Real Club Celta. El capitán celeste, que anunció esta semana su renovación, fue uno de los que cogió el micrófono y dirigió unas palabras al público.

En medio de su discurso recordando que seguirá la temporada 2026/27, y que el Celta jugará en Europa, el atacante de Moaña tuvo una referencia cariñosa al Dépor, que hoy puede sellar su regreso a Primera División.

"Quizás (vivamos) un derbi más, quién sabe", dijo el futbolista gallego, que nunca ha escondido que le gusta jugar estos partidos de rivalidad gallega.