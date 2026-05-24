Fernando Soriano, del barro a la gloria

Fernando Soriano es uno de los grandes protagonistas de este ascenso del Deportivo. El director deportivo del club ha sido el arquitecto de las tres últimas plantillas del conjunto blanquiazul. Bajo su supervisión, el equipo ha logrado dos ascensos en las últimas tres temporadas. Hace unos meses ampliaba su vinculación con la entidad herculina hasta 2029 y ahora tendrá el reto de mantener al equipo en la máxima categoría.

El maño llegó en la temporada 23-24 con el equipo en Primera Federación. Soriano apostó por Imanol Idiakez para salir del barro y lo consiguió a la primera. La temporada no resultó sencilla y un mal inicio del equipo tambaleó el proyecto entre finales de noviembre y comienzos de diciembre. De hecho una victoria in extremis ante el Barça B con un gol de Davo y un triunfo ante el Arenteiro con otro doblete de Davo, reflotaron a un equipo que no encontraba su rumbo. Una segunda vuelta prácticamente perfecta y con diecinueve partidos sin perder, permitió a los coruñeses regresar al fútbol profesional tras superar al Barça B en la jornada 36 por un gol a cero. Un tanto de Lucas en Riazor certificaba la ansiada vuelta a la categoría de plata del fútbol español.

El club no cayó en el conformismo y dejó claro que la intención era poder alcanzar la Primera División en un medio o corto plazo. La primera temporada no resultó sencilla. Los malos resultados acabaron con el despido de Idiakez y la subida de Óscar Gilsanz al primer equipo. El técnico de Betanzos realizó un gran trabajo y consiguió una permanencia holgada. La plantilla se conformó y un oscuro tramo final de campeonato dejó una sensación de cierto vacío. De hecho Riazor despidió la temporada con silbidos dirigidos al palco y a la figura de Fernando Soriano.

El máximo responsable deportivo pasó un mal día pero su hoja de ruta no iba a variar. Mejoró la plantilla y retuvo talento y el equipo respondió con una temporada sobresaliente en la que logró el ascenso directo tras el triunfo en Valladolid. Soriano culminaba de esta forma su obra consiguiendo dos ascensos en tres temporadas. La confianza de la propiedad en él es total y la demostración de ello fue la renovación firmada en pleno mes de marzo. Fernando Soriano seguirá liderando el proyecto deportivo tres temporadas más en las que el club tratará de asentarse y dar un paso adelante en la máxima categoría.

Como es lógico por el puesto que desempeña, Soriano ha tenido sus aciertos y fallos. En esta última temporada los fichajes de Quagliata, Noubi, Altimira o Loureiro han sido muy positivos. Ahora deberá retocar una plantilla que necesitará incorporaciones importantes en su regreso a Primera División.