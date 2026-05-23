Riazor ya tiene la Fan Zone montada: el epicentro del Valladolid-Dépor será este punto

La Fan Zone de Riazor ya está prácticamente lista para vivir el partido ante el Real Valladolid. Este sábado, los trabajos de montaje han quedado muy avanzados en la explanada anexa al estadio, donde la estructura principal ya se encuentra instalada y solo restan los últimos detalles de acondicionamiento para su apertura este domingo.

En la zona ya están operativos elementos clave como el escenario principal, la zona de consumo y los distintos espacios habilitados para la afición, que convertirán el entorno de Riazor en un gran punto de encuentro blanquiazul durante toda la jornada.

El dispositivo se encuentra en fase final de preparación tras una intensa jornada de trabajo de los operarios. La fan zone está llamada a ser el gran epicentro de las celebraciones deportivistas en una cita marcada por la posibilidad de ascenso a Primera División, con miles de aficionados previstos en el entorno del estadio desde primera hora.

Así es la programación

La programación, bajo el lema "Creer para ver", arrancará a las 10:00 horas con la Fan Zone Nen@s, pensada para el público infantil con juegos y animación. A las 11:30 horas será el turno del Trío Somoza, que abrirá la jornada musical con un repertorio festivo.

Tras una primera sesión de DJ a las 12:30 horas, actuará la banda Smoke, antes de una nueva sesión musical a las 14:00 horas. A continuación, llegará uno de los momentos más esperados con Ortiga, que aportará su mezcla de electrónica, pop y cumbia con retranca gallega.

Ya por la tarde, a las 17:15 horas, será el turno de Grande Amore, uno de los nombres más destacados de la escena alternativa gallega y estatal.

A partir de las 18:00 horas se emitirá Dépor Live, una retransmisión en directo sin imágenes del partido, pensada para mantener el ambiente durante el encuentro. El cierre llegará desde las 20:15 horas con una última sesión de DJ aún por anunciar.

Fuente de Cuatro Caminos. Quincemil.

Cuatro Caminos se vallará el domingo

El otro punto de concentración de deportivistas en A Coruña será la emblemática plaza de Cuatro Caminos. El ayuntamiento vallará este domingo su perímetro por seguridad, aunque algunas zonas aledañas donde hay plantaciones de árboles ya están separadas desde este viernes con elementos metálicos unidos con cinta blanca y azul.