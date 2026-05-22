Así era la última plantilla del Deportivo que logró ascender a Primera

El Deportivo aspira a regresar a Primera tras ocho temporadas en Segunda División y Primera Federación. El último ascenso del equipo herculino llegó en 2014, dentro de una temporada complicada que tuvo el premio del ascenso tras la victoria ante el Jaén por un gol a cero en la penúltima jornada.

Fernando Vázquez fue el líder de una plantilla que vivió un verano muy complicado después de que el club acumulara una deuda que superaba los 150 millones de euros. La entidad herculina estuvo cerca de la desaparición pero su entrada en concurso de acreedores y la retirada de varias denuncias por impago presentadas por algunos jugadores, permitió a los coruñeses competir en la categoría de plata.

La cantera jugó un papel fundamental en una temporada en la que futbolistas como Insua, Juan Domínguez, Juan Carlos o Luis Fernández asumieron un importante rol a pesar de su juventud. Junto a ellos futbolistas más experimentados como Luisinho, Alex Bergantiños, Manuel Pablo Germán Lux también fueron imprescindibles. El máximo goleador del equipo esa temporada fue Borja Bastón, delantero de 21 años que cuajó una gran temporada tras anotar diez goles en los 21 partidos en los que actuó como titular.

Un golpe en el mercado invernal

Tras una gran primera vuelta el argentino Culio pidió salir del club. El argentino fue un futbolista fundamental en el buen rendimiento de un equipo que acudió al mercado. Llegaron jugadores como Toché o Ifrán con cuatro goles cada uno, Rabello o Sissoko.

El Dépor dominaba la competición en el ecuador de la misma con 36 puntos en 21 partidos. La temporada iba muy encaminada hacia el ascenso y en la jornada 35 los coruñeses tenían un margen de cinco puntos sobre el Eibar y nueve sobre el tercer clasificado.

Sin embargo un mal tramo final de campeonato provocó que los coruñeses sufrieran más de lo esperado. En las siguientes siete jornadas el equipo de Vázquez solo fue capaz de ganar un partido, precisamente el que le dio el ascenso el 31 de mayo de 2014. Un icónico gol de Marchena ante el Jaén fue suficiente para celebrar el ascenso a Primera División.

En aquel partido el técnico gallego apostó por un once con Lux, Laure, Insua, Marchena, Seoane, Luisinho, Juan Domínguez, Sissoko, Juan Carlos, Ifrán y Rabello. Además participaron Álex Bergantiños, Toché y Borja Bastón, mientras que Fabricio, Manuel Pablo, Arizmendi y Luis Fernández no participaron en el encuentro.