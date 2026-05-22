"Aquí tamén se fala" carga contra el Dépor por su actitud con la campaña #oDéporédaCoruña

La iniciativa "Aquí tamén se fala", nacida en el IES Rafael Dieste de A Coruña, expresó públicamente su "profunda decepción" por la actitud mantenida por el RC Deportivo durante los dos años de desarrollo de la campaña #oDéporédaCoruña.

A través de un comunicado, el colectivo lamentó la falta de reconocimiento institucional hacia un movimiento que, según destacan, trascendió las aulas para convertirse en una iniciativa "social, educativa y cultural" alrededor de la identidad del club, de la ciudad y de la lengua gallega.

Desde "Aquí tamén se fala" recuerdan que la campaña contó desde el inicio con el apoyo de todos los institutos públicos de A Coruña, además de entidades como la Xunta de Galicia, el Concello da Coruña, la Diputación, la Real Academia Galega, el Consello da Cultura Galega, la Universidade da Coruña, la Federación de Peñas, ex capitanes del Dépor y diferentes referentes culturales y deportivos.

Durante estos dos años, la iniciativa impulsó conciertos, campañas audiovisuales, repartos de adhesivos, acciones culturales, recogidas de firmas y distintas actividades educativas y sociales. Pese a ello, consideran que la respuesta institucional del club "fue prácticamente inexistente".

Críticas a la consulta sobre el nombre del club

El colectivo asegura que nunca fue reconocido "como interlocutor válido", a pesar de representar, según indican, "una movilización social y educativa inédita" vinculada al uso del topónimo oficial de la ciudad.

Además, muestran su malestar por la consulta pública planteada por el Deportivo alrededor del uso de "A Coruña" o "La Coruña".

Desde "Aquí tamén se fala" consideran que ambas opciones "no son equivalentes desde el punto de vista institucional ni lingüístico" y creen que el planteamiento de la consulta "contribuye a fragmentar artificialmente un consenso social mucho más amplio alrededor de la fórmula 'da Coruña'".

El comunicado también hace referencia al papel del IES Rafael Dieste, un centro educativo al que describen como "referente en educación, integración y cohesión social" en la ciudad.

Ante la falta de respuesta institucional, la iniciativa anunció el inicio de una "nueva etapa" en la comunicación pública de la campaña y en las futuras acciones que desarrollarán.

"Facémolo por dignidade e por respecto ás persoas que participaron nela", señalan en el comunicado, en referencia al alumnado, profesorado y familias implicadas en la iniciativa.

El texto concluye reivindicando una vez más el lema que acompañó la campaña desde sus inicios: “Porque o Deportivo, como xa berraron milleiros de persoas en Riazor e nas rúas da cidade, é da Coruña”.