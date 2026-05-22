Los bares de Cuatro Caminos de A Coruña se preparan para el ascenso: "Si no es este, será el siguiente"

A tan solo unas horas de que el Dépor se juegue el ascenso a Primera División, los bares de A Coruña ya se preparan para una posible noche histórica. Y es que, además de los templos del deportivismo que vivirán la previa hasta el último minuto, en Cuatro Caminos la fiesta comenzará en cuanto el árbitro pite el final del partido.

El encuentro se disputará en Valladolid a las 18:30 horas, por lo que no terminará hasta alrededor de las 20:30. Y, teniendo en cuenta que desde la ciudad castellana hay unas cuatro horas y media de viaje por carretera, los jugadores no llegarían a la fuente de Cuatro Caminos hasta bien entrada la madrugada.

Aun así, los hosteleros de la zona ya cuentan con que cientos de aficionados empiecen a llegar nada más terminar el encuentro. Aunque la mayoría prefiere no dar nada por hecho, en los locales cercanos a la fuente optan por ser previsores, no vaya a ser que el ascenso les pille sin existencias.

Es el caso de la Bocatería, el bar que hace esquina en la calle Alcalde Marchesi y que ya tiene preparados los grifos de cerveza para este domingo. "Si no es para este domingo, será para el siguiente", explica uno de los camareros. En la zona todos coinciden en la misma idea: mejor estar preparados "para curarnos en salud".

Pese a la prudencia, la ilusión es evidente. "Esperemos que sea este domingo y que venga la gente a celebrarlo", comentan tras la barra. Una sensación compartida también en el Delicias, donde incluso han habilitado dos grifos de cerveza para atender a todos los aficionados que puedan acercarse hasta la fuente del Dépor. Aunque reconocen que probablemente venderán "más tercios que otra cosa".

En el epicentro de la celebración

Cervecería de la Estrella Hijos deRivera

En la Cervecería de la Estrella aseguran que funcionarán "como siempre", aunque reconocen que se han abastecido con más litros de cerveza de lo habitual. No saben calcular cuánta cantidad extra han pedido, pero esperan que sea suficiente para todos los clientes que acudirán allí a seguir el partido.

Porque en este local no solo piensan en la celebración posterior. Su gran pantalla retransmitirá el encuentro en directo, convirtiendo el bar en uno de los puntos calientes para vivir los minutos de máxima tensión del deportivismo.

Mientras los hosteleros ultiman preparativos, el ambiente blanquiazul también se deja notar en otros puntos emblemáticos de la ciudad. Esta misma mañana, las placeras de la Plaza de Lugo se vestían también con banderas del Dépor. Como ya es tradición, las pescaderas viven intensamente cualquier celebración relacionada con el equipo y con A Coruña, demostrando una vez más que el deportivismo forma parte de la identidad de la ciudad.