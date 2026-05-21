Los deportivistas que sueñan con ascender "en casa" en Valladolid: "Esperamos que toque ascender allí"

El posible ascenso del Deportivo en Valladolid ha despertado la ilusión de varios aficionados blanquiazules repartidos por todo el territorio, que ya se organizan para seguir el partido fuera de A Coruña y, si se da el caso, celebrar una noche histórica.

La cercanía del desplazamiento ha convertido la ciudad castellana en un punto de encuentro para peñas y seguidores deportivistas.

Entre ellos estará la peña Miróbriga, de Ciudad Rodrigo, que prevé desplazarse para vivir el encuentro en directo desde Valladolid. Su presidente, Óscar Cedeira, reconoce que el ambiente es de máxima expectación ante la posibilidad de cerrar la tempor

"Esperamos que toque ascender allí y poder celebrarlo como se merece", explica, con la prudencia propia de una cita decisiva pero con la ilusión muy presente.

El grupo considera que Valladolid se ha convertido en un destino accesible para muchos aficionados gallegos, lo que puede generar un ambiente blanquiazul notable en las gradas. "Al final somos los que estamos más cerca y para nosotros casi es como jugar en casa", apunta Cedeira.

Un plan claro

La planificación está prácticamente cerrada. La idea es viajar el domingo por la mañana, seguir el partido juntos y, si el Deportivo consigue el ascenso, alargar la celebración en la ciudad.

"Hay gente de la peña que ya ha pedido el lunes libre porque la idea es darlo todo allí si se consigue. Sería una noche para no olvidar", señala el portavoz.

En total, la expedición rondará entre 15 y 20 deportivistas, entre socios con entrada y otros miembros que intentan sumarse a última hora. "A ver si podemos rascar alguna entrada más, pero en principio estaremos entre 15 y 20", detalla.