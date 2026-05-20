El deportivismo tomará Valladolid, con y sin entrada: "Vamos con la idea de que se va a ascender"

Valladolid se prepara para recibir una marea blanquiazul que viajará con entrada, sin ella y, sobre todo, con la ilusión intacta de volver a rozar un sueño largamente esperado. Ocho años después del último asalto en Primera División, el deportivismo volverá a movilizarse en masa para acompañar al equipo en una jornada que puede quedar marcada para siempre en la memoria de la afición.

Las entradas disponibles volaron hace días y muchos aficionados se han quedado sin localidad, pero eso no frenará el desplazamiento. Es el caso de Sergio Vázquez, que viajará igualmente para compartir la experiencia con el resto de seguidores y sentir desde fuera del estadio una jornada que considera irrepetible.

"Saldremos el sábado por la mañana para pasar allí el día y ya el domingo nos levantaremos y nos juntaremos con toda la peña para disfrutar. No hay otra. Son ocho años esperando", explica, con la mezcla de ansiedad y esperanza que recorre estos días a buena parte del deportivismo.

La ciudad castellana se convertirá desde primera hora del domingo en un punto de encuentro blanquiazul. Las calles, bares y alrededores del estadio reunirán a cientos de aficionados que han organizado viajes exprés, escapadas de fin de semana y desplazamientos improvisados para no perderse una cita histórica.

El miedo a "una deportivada"

Entre quienes sí lograron entrada está Bruno, que partirá desde Lugo a primera hora para vivir la previa rodeado de aficionados deportivistas. "Iremos por la mañana temprano para vivir la previa con todo el deportivismo y volveremos después del partido", cuenta.

Conseguir su localidad no fue sencillo. "Logré varias entradas nominativas por medio de un conocido socio. Estaban a 57 euros, así que había que moverse rápido", relata.

Pero si algo define el sentir general es la prudencia que ha sustituido a la euforia de los primeros días tras la última victoria. El recuerdo de decepciones pasadas sigue presente y obliga a muchos a contener cualquier celebración anticipada.

"Hemos pasado de la euforia del otro día al miedo de volver a hacer otra deportivada, así que evitamos hablar de celebraciones. Pero vamos con la idea de que se va a lograr", resume.

Alto riesgo y plan especial

La declaración de alto riesgo implica un dispositivo especial, que será definido en la junta de seguridad en los días previos al choque. El plan de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid pasa por realizar una vigilancia sobre los hinchas que acudan sin entrada, concentrándolos en un punto mediante la técnica del embolsamiento para evitar posibles disturbios. No obstante, no se descarta incluso habilitar un espacio para que puedan seguir el choque juntos.

El protocolo de los partidos de alto riesgo implica que accederán primero a la grada los aficionados blanquiazules en la zona visitante, siendo también los primeros desalojados. Este punto podrá revisarse en caso de ascenso. Para aquellas personas que accedan al resto de gradas, las instrucciones serán las de hacerlo sin distintivos del Dépor.

La posible celebración, secreto de estado

Las autoridades y el propio club no quieren desvelar detalles referentes a la posible celebración. La hipotética finalización del partido sobre las 20:30 del domingo complica el operativo, dado que un viaje por carretera se acerca a las cuatro horas y media de trayecto, cumpliendo con las limitaciones legales y teniendo en cuenta la ruta más rápida con peajes y las posibles afecciones por obras. La decisión final recaerá en la propia plantilla, barajándose todos los escenarios y teniendo en cuenta que miles de hinchas estarán en Valladolid y un número aún más elevado en A Coruña.

Con ello, la expedición no podría estar de regreso hasta la madrugada, un hecho que complica la celebración dado que el lunes es laborable. El Dépor, no obstante, mantiene su plan de organizar la Fan Zone, aun con la limitación de no poder exhibir el partido por pantalla gigante. Sí podrá retransmitir su propio producto, el Dépor Live, una fórmula audiovisual que no contiene imágenes del partido sujetas a derechos televisivos y sí primeros planos del narrador y del analista, junto a diferentes entrevistas personalizadas, que ha puesto en marcha recientemente.

En caso de lograr el ascenso, en los siguientes días se visitarían tanto la Diputación de A Coruña, como la sede de la Xunta de Galicia y de ABANCA, además del museo MEGA de Estrella Galicia y otros compromisos de índole comercial.

Del mismo modo, la ciudad podrá compartir un momento mágico como es la recepción institucional en María Pita, con salida al balcón. La ruta hasta Cuatro Caminos parece reservarse para siguiente fin de semana, siempre y cuando el resultado en el Nuevo José Zorrilla sea equivalente a ascenso.

No obstante, es probable que ya el mismo domingo de forma espontánea muchos hinchas blanquiazules se den cita en este lugar, un punto clave para las celebraciones del deportivismo de los éxitos, tanto en forma de títulos como de ascensos.

Las hormigoneras de Horbesa, el siguiente fin de semana

Desde hace muchas décadas, uno de los sonidos e imágenes que acompaña al deportivismo en sus éxitos es el de las hormigoneras de Horbesa. Al jugarse el partido lejos de A Coruña, este domingo no saldrán a pasear por el entorno de Manuel Murguía, pero sí lo harán en la previa del choque ante la UD Las Palmas, previsto para el 30 y 31 de mayo. El viernes 29 prepararán las máquinas y en la previa del partido saldrán como es habitual a sumarse al ambiente previo, con su característico ruido y sus colores blanquiazules.