Deportivo 2 - Andorra 1: Remontada con sabor a ascenso

La historia reciente del Depor obliga a no celebrar antes de tiempo los objetivos. Sin embargo el triunfo por dos goles a uno ante el Andorra pone el ascenso en bandeja a un Dépor que se tuvo que trabajar la victoria. Los goles de Soriano y Zaka en la segunda mitad dieron la vuelta a un partido duro y complicado.

Los coruñeses acusaron la presión en una de las peores primeras partes de la temporada. El conjunto andorrano, sin nada en juego pero con jugadores de gran calidad, dominó y sometió a un Dépor que estaba extremadamente nervioso.

El choque arrancó igualado pero con los visitantes más cómodos sobre el terreno de juego. Buscaron el gol con algunos disparos que empezaban a inquietar la meta de Ferllo.

Los blanquiazules no conseguían generar peligro ni disparaban a puerta. Y en ese escenario llegó el gol visitante. Gran jugada colectiva por banda izquierda, que Josep Cerdá definía con un buen disparo raso con el que engañaba a Ferllo.

Reaccionó el Dépor que la buscó con un disparo tímido de Nsongo. El gol sentó mal a los herculinos que empezaron a poner más corazón que cabeza. Y de esa forma llegaron las dos ocasiones más claras del primer acto. Yeremay primero, y luego Nsongo no eran capaces de anotar en dos posiciones realmente buenas para hacerlo.

Con ese cero a uno se llegaba al descanso de un partido que no tenía el guion previsto. Pero el paso por el vestuario dio fuerza a un Dépor que espoleado por su gente logró desequilibrar el duelo.

Clave resultó el golazo de Mario Soriano que con un gran disparo desde la frontal superaba al meta rival. Era el minuto tres y la remontada volvía a estar muy presente.

Pero la presa no lo puso fácil y aunque Ferllo apenas sufrió en la segunda parte el Depor no encontraba el camino del gol. Pero el escenario era muy diferente y las llegadas eran constantes.

Yeramay la tuvo en un mano a mano que el guardameta sacaba a córner aunque la acción estaba invalidada por fuera de juego. El Dépor empujaba pero no era capaz de completar la remontada. Llegaron los cambios y un día más iban a hacer efecto.

Un saque de banda de Escudero lo tocaba Bil con la cabeza y Zaka hacía el segundo tras una gran maniobra. Gol, victoria y ascenso casi en la mano para una afición que lo dio absolutamente todo para retener una victoria que acerca al máximo el objetivo. Los coruñeses necesitan un triunfo en cualquiera de las dos jornadas que restan para ser nuevo equipo de Primera División.