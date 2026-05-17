Las cuentas del Dépor para ascender en Valladolid: puede hacerlo hasta si no gana

La victoria del Deportivo de La Coruña hoy frente al Andorra ha sido sufrida, pero estos tres puntos dejan al equipo muy cerca del ascenso directo a Primera División. Tras las derrota ayer del Almería, el Dépor tenía una oportunidad de oro que no ha desaprovechado. Quedan seis puntos en juego y el Dépor está matemáticamente en Primera si gana tres. Lo puede lograr la semana que viene en Valladolid.

En este artículo analizamos todas las opciones para el ascenso directo la próxima jornada, viendo qué puede pasar en caso de que el Deportivo gane, empate o pierda en Nuevo Zorrilla.

¿Qué equipos pueden alcanzar al Dépor?

Al término de esta jornada 40, estos son los equipos que aún aspiran a subir a Primera División por tener matemáticamente opciones de hacerlo directamente o vía playoff:

Racing de Santander: 78 Deportivo: 74 Almería: 71 Málaga: 69 Las Palmas: 69 Castellón: 66 Burgos: 66 Eibar: 64 Córdoba: 60

De ellos, el Racing ya está matemáticamente en Primera División (lo ha conseguido este sábado, precisamente contra el Valladolid) y Castellón, Burgos, Eibar y Córdoba (que solo llegaría al playoff de manera milagrosa) están demasiado lejos del Dépor. Solo podrían alcanzar a los de Hidalgo el Almería (a 3 puntos), el Málaga (a 5) y el Las Palmas (a 5). Este último juega contra el Dépor en la última jornada de liga. Dependiendo de lo que pase en Valladolid y del partido de Las Palmas frente al Zaragoza, este último partido puede ser una fiesta o un enfrentamiento que pase a formar parte de la historia del club.

Todos los partidos de la próxima jornada se jugarán el domingo 24 de mayo a las 18:30 horas, por lo que la emoción está servida.

¿Qué pasa si el Dépor gana en Valladolid?

Si el Deportivo gana en Valladolid, llega a 77 puntos y asciende matemáticamente. El Almería como mucho podría alcanzarlo en puntos en caso de ganar sus dos partidos y que el Dépor perdiese el último, pero el empate directo a 77 puntos favorece al Deportivo en todos los casos.

El Dépor celebraría el ascenso en la jornada 41, a una para el final, permitiendo que el partido de la jornada 42 en Riazor frente al Las Palmas sea una fiesta.

¿Qué pasa si empata?

Si el Deportivo empata en Valladolid, sumaría 75 puntos. Estos son los enfrentamientos de sus rivales la próxima jornada:

Las Palmas - Valladolid

Sporting de Gijón - Almería

Málaga - Racing de Santander

Si todos los rivales pierden o empatan, el Deportivo estaría en Primera División. Si alguno de los tres rivales gana, el ascenso tendría que esperar hasta la jornada 42.

En el caso del Almería, si ganase le recortaría dos puntos al Dépor y se quedaría con 74. Estaría a un solo punto del Dépor y con la obligación de ganar en la última jornada y que el Deportivo no ganase. Poniéndonos en lo peor, el Deportivo podría permitirse perder en la última jornada y que el Almería empatase. El empate a puntos entre ambos equipos siempre favorecería al Dépor. El Deportivo seguiría dependiendo de sí mismo, como en todos los casos.

Para poder tener opciones de disputarle al Dépor el ascenso en la jornada 42, tanto Las Palmas como el Málaga tendrían que ganar en la jornada 41 (en este escenario en el que el Dépor empata en Valladolid). Solo así lograrían remontarle al Deportivo dos puntos, que les permitiría empatar contra el equipo coruñés a puntos en la última jornada en caso de que el Dépor volviese a perder. Ambos tendrían el golaveraje a favor en caso de empate contra el Dépor, ya que el Málaga empató en Riazor y ganó en la Rosaleda, y el Las Palmas empató en Gran Canaria y ganaría en Riazor. En caso de triple empate entre Dépor, Las Palmas y Málaga, que solo podría producirse en este escenario, el equipo coruñés sería el desafavorecido.

¿Qué pasa si pierde?

Si el Dépor pierde en Valladolid se quedaría con 74 puntos, y con un escenario muy parecido al del empate. Seguiría dependiendo de sí mismo para ascender, pero con menos margen frente al Almería.

Si el Dépor pierde en Valladolid pero todos sus rivales pierden también, el Deportivo estaría en Primera División. El Málaga y Las Palmas tendrían que ganar sus partidos para representar una amenaza para el Dépor, mientras que el Almería ganaría opciones si consigue empatar.

En caso de que el Dépor pierda y el Almería gane, los coruñeses tendrían 74 puntos y el Almería 74. Vuelta a la casilla de salida de esta jornada 40, con empate a puntos favorable al Dépor, pero solo un partido por disputarse. El Deportivo dependería de sí mismo y una victoria frente a Las Palmas (o un empate, si el Almería empata) le situaría en Primera División automáticamente.

En el caso de Málaga y Las Palmas, la situación es la misma que frente al empate. Tendrían que ganarlo todo y que el Dépor lo perdiese todo para poder superarlo en la clasificación, remontándole seis puntos en dos jornadas. En el caso de Las Palmas, sería en un partido a vida a muerte en Riazor, en lo que sería una de las tardes a escribir en la historia del Deportivo.

Dependiendo de lo que suceda en Valladolid, el domingo 31 de mayo puede ser una fiesta en Riazor o un partido no apto para cardíacos. Lo bueno es que la estadística favorecen al Deportivo y los de Hidalgo dependen de sí mismos.