El Dépor recibe la bendición del Papa para impulsar el sueño del ascenso

El RC Deportivo vivió este miércoles una jornada de gran carga simbólica en el Vaticano, donde la expedición blanquiazul fue recibida en el marco de su visita institucional al Papa León XIV, dentro de los actos de celebración del 120 aniversario del Club. Fue una cita que el Dépor enmarca en su voluntad de reforzar su identidad y proyección internacional.

La representación deportivista estuvo encabezada por el consejero delegado del Club, Massimo Adalberto Benassi, acompañado por el sacerdote ourensano Yeray Fariñas, además de miembros de Dépor, Dépor ABANCA y la RC Deportivo Fundación. En la Plaza de San Pedro se produjo un encuentro descrito como de "gran cercanía y profundo simbolismo" en un contexto muy especial para la entidad.

Durante el acto, Benassi hizo entrega al Pontífice de una figura de la Virgen del Rosario, patrona de A Coruña, así como de una camiseta personalizada del RC Deportivo. El Club destacó este gesto como parte de la "historia viva del Dépor", reforzando el vínculo entre la institución, sus símbolos y su masa social.

Esta visita se integra en el programa conmemorativo del 120 aniversario del RC Deportivo, una efeméride que el club está celebrando con diferentes iniciativas institucionales, culturales y sociales. Un viaje al corazón del Vaticano que, simbólicamente, el deportivismo interpreta como un impulso más en su camino deportivo hacia el futuro y, en clave emocional, hacia el ansiado retorno a la élite. Para ello deberá afrontar los tres partidos que le restan ante Andorra, Valladolid y Las Palmas.