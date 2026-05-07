El reencuentro de Lucas Pérez con el Deportivo

El Deportivo inaugura este viernes la jornada 39 de liga visitando al Cádiz en el Nuevo Mirandilla. Se trata de un partido decisivo para dos equipos que pelean por objetivos bien diferentes. El choque también servirá para el reencuentro de dos exdeportivistas a los que una parte importante de la afición profesa cariño: Lucas Pérez e Imanol Idiakez.

Los dos fueron piezas clave en el ascenso del Deportivo a Segunda División tras cuatro temporadas en Primera RFEF. Imanol logró encapsular a su plantilla tras una primera parte de la temporada bastante gris. Sin embargo, logró la unión de plantilla y cuerpo técnico y tras una segunda vuelta espectacular se conseguía el ansiado ascenso.

Sobre Lucas Pérez sobran las palabras. El capitán abandonó al Cádiz en Primera División para devolver al club de su ciudad al fútbol profesional. Y lo consiguió. Sin embargo la temporada pasada tras vivir discrepancias con la cúpula alta de la entidad herculina, ponía punto y final a su tercera etapa en el club.

Tras unos meses complicados el Cádiz anunciaba su regreso hace tan solo unas semanas. Lucas intenta ayudar al conjunto andaluz en su pelea por salir de la zona baja de la tabla. Las sensaciones del equipo amarillo son malas pero todavía está fuera de la zona de descenso.

Sin duda será un reencuentro muy especial para muchos futbolistas pero en el terreno de juego solo sirve ganar. La afición del Cádiz responderá al llamamiento y se espera un gran ambiente en un campo en el que el Dépor venció la temporada pasada por dos goles a cuatro con un hat trick de Lucas Pérez.