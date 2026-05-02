El Deportivo recibe cuatro penaltis en contra en los últimos tres partidos

El Deportivo mostró su malestar anoche a la conclusión del partido ante el Leganés. Massimo Benassi fue el encargado de poner voz a la indignación que existe dentro de la entidad herculina tras recibir la señalización de cuatro penaltis en contra en las últimas tres jornadas.

En un momento clave de la temporada el VAR ha jugado en contra de los intereses deportivistas con decisiones muy polémicas en momentos clave de los partidos. Ante el Mirandés el colegiado señaló dos penaltis contra el Deportivo. El primero fue claro pero el segundo invitaba a la duda. A pesar de la polémica el conjunto blanquiazul acabaría llevándose los tres puntos.

Hace una semana el VAR volvió a intervenir en contra de los intereses del equipo herculino. El colegiado acudía al monitor a observar una jugada que jamás debió acabar en penalti. Sin embargo, los frames y la presión vivida durante toda la semana surtieron efecto y el árbitro señalaba un inexistente penalti de Quagliata que acabaría en gol. El club mostró su malestar durante la semana pero las quejas no tuvieron el efecto deseado. Incluso el CTA dio la razón al Dépor y dejó claro que no se debió señalar penalti.

El conjunto coruñés iba a recibir su cuarto penalti en contraen tres partidos en el choque ante el Leganés. En el descuento del partido y con una exigua ventaja de un gol, el colegiado acudía al VAR y señalaba un más que dudoso penalti por mano de Zaka. Diawara asumió la responsabilidad y falló tras una buena intervención de Álvaro Ferllo. Más allá de los tres puntos, el club decidió dar la cara y mostrar su enfado en público ante las polémicas decisiones que se están tomando desde el VAR. Cuatro penaltis en contra en los tres últimos partidos es un balance difícil de gestionar en decisiones tan grises como la del penalti del partido en Burgos o el del Leganés.