Burgos 1 - Deportivo 1: Un Dépor desquiciado por el árbitro suma un punto en el Plantío

Cualquier análisis del empate a uno entre Burgos y Deportivo queda condicionado por un nuevo capítulo negro en la utilización del VAR y la complicidad de un árbitro poco valiente y muy superado por el encuentro. Nsongo Bil adelantó a los coruñeses y Curro igualó en el tramo final de la primera mitad al transformar un inexistente penalti.

Tres minutos le duró al equipo local la fuerza y el empuje en la salida del partido. Fue lo que tardó el Dépor en serenarse, situarse bien y empezar a dominar el partido. Hidalgo apostó por un once con Riki y Soriano en el centro del campo y Barcia en el centro de la zaga en lugar de Loureiro. Los coruñeses empezaron a generar posesiones largas ante un Burgos que no estaba especialmente incómodo en ese escenario.

Fruto de ese dominio llegaría el gol blanquiazul. Una vez más el equipo aprovechó la profundidad en banda izquierda con un balón de Yeremay sobre Quagliata, centro al área y tras un rechace Nsongo Bil volvía a demostrar su buen olfato goleador. Los herculinos se adelantaban en el marcador y los más de 700 aficionados desplazados celebraban el tanto. El guion siguió siendo el mismo pero a diferencia de otros días al Dépor le faltó profundidad.

Fue el momento en el que el Burgos entendió que hoy solo podía sacar algo positivo en las protestas constantes y la exageración perpetua. El equipo de Ramis calentó el choque y protestó absolutamente todo. Fuentes Molina lo permitió y el encuentro se le fue de las manos. El Dépor se fue del encuentro y el colegiado iba a redondear su nefasta primera parte con la señalización de un penalti completamente inexistente. Milla Alvéndiz lo llamó desde el VAR y el colegiado aceptó y compró el relato equivocado. Curro engañaba a Ferllo y hacía el empate.

Los coruñeses quedaron muy tocados y ya no serían capaces de reponerse. La segunda mitad fue bronca, con interrupciones y poca continuidad. El Dépor no inquietaba la meta de Cantero y el Burgos tampoco se iba al ataque a lo loco. Hidalgo movió el banquillo y dio entrada a un activo Sergio Escudero. El lateral lo buscó con tres disparos muy peligrosos sobre la meta burgalesa. El último de ellos en la última jugada de un partido que se pudo llevar el Burgos en el tramo final. En otro de esos disparos Cantero rechazó y Zaka pidió penalti por derribo. El delantero tenía todo para marcar pero prefirió regatear y el colegiado no señaló nada.

Los locales lo buscaron en las acciones a balón parado y la más clara fue para un ex del Dépor como Víctor Mollejo. El extremo remataba un balón lateral en el descuento que se estrellaba en el larguero. Al final reparto de puntos entre dos candidatos al ascenso que protagonizaron un partido marcado por la labor arbitral.