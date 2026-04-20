Deportivo Fabril: Dipanda recibió insultos racistas en el partido ante el Salamanca

Imagen lamentable la registrada en el Estadio Helmántico durante la disputa del encuentro entre Salamanca y Fabril. El choque tuvo que ser suspendido de manera temporal en la primera mitad por los insultos racistas recibidos por Rodrigue Dipanda, delantero del conjunto blanquiazul.

El colegiado reflejó en el acta lo sucedido explicando que en el minuto 36 el partido estuvo detenido dos minutos debido a que un sector de la grada cuya indumentaria se identificaba con la del equipo local realizó los siguientes cánticos: 'Musulmán el que no bote'".

Tras activar el protocolo y pedir que cesaran los cánticos tras la megafonía, el encuentro se reanudó. Manuel Pablo explicaba en rueda de prensa que "son situaciones que no podemos controlar pero el jugador estaba tranquilo".

La imagen contrasta con el pasillo que realizó la plantilla del Salamanca al Fabril tras el ascenso obtenido la semana pasada. El equipo coruñés venció por cero goles a uno gracias al tanto de Héctor Areosa.

Los coruñeses siguen dominando con puño de hierro la categoría y son líderes con 69 puntos, 14 más que el Oviedo Vetusta que sigue en segunda posición a pesar de caer ante el Bergantiños.