El Deportivo mantiene puesto de ascenso directo a siete jornadas para el final

La Segunda División entra en su recta decisiva con un total de ocho equipos buscando ascenso y playoff. El Deportivo iniciará la próxima semana en segunda posición, aunque cuando comience su encuentro del lunes ante el Mirandés podría verse superado por varios conjuntos.

Y es que la igualdad es tal que desde la segunda posición, el Dépor, con 61 puntos, hasta el octavo, que es el Eibar, hay solo seis puntos de diferencia. Por el medio están Almería con 61, Málaga y Burgos con 60, Castellón 58 y Las Palmas 57.



Por delante quedan 21 puntos en juego y el Dépor afrontará cuatro encuentros en Riazor y tres fuera de casa. Convertir Riazor en un fortín será clave para intentar lograr ese ascenso directo.



El equipo que mejor lo tiene ahora mismo es el Racing de Santander. Los cántabros, algo irregulares en este tramo de campeonato, son líderes con 65 puntos, cuatro más que el Dépor. Su goleada ante el Almería por cinco goles a uno ha dado mucha moral a un equipo que ve cada vez más cerca su regreso a Primera.