El Fabril está a un paso de Primera Federación

A falta de cuatro jornadas para acabar la liga el filial blanquiazul podría ascender ya el próximo fin de semana

Temporada para enmarcar la que está realizando el Deportivo Fabril de Manuel Pablo. Los coruñeses son líderes con nueve puntos de ventaja sobre el Oviedo Vetusta a falta de cuatro jornadas para el final. Salvo cataclismo final, el filial militará la próxima temporada en Primera Federación, una categoría en la que jugaba hace dos temporadas el primer equipo.

El filial no falló este domingo en un choque importante y superó al Burgos B por un contundente uno a cuatro. El partido fue más complejo de lo que muestra el resultado ya que el conjunto burgalés se adelantó en el marcador.

Sin embargo un día más los de Manuel Pablo volvieron a mostrar una gran eficacia goleadora y voltearon el marcador. Dipanda en dos ocasiones, Domínguez y Mané fueron los goleadores del conjunto coruñés.

El Fabril aventaja en nueve puntos al Oviedo Vetusta a falta de cuatro jornadas para el final. La próxima semana el conjunto blanquiazul jugará en Riazor el domingo a las 12. Sin embargo pase lo que pase no podrá celebrar el ascenso en el césped ya que aún ganando depende del resultado de un Oviedo Vetusta que juega por la tarde.