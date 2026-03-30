La semana perfecta de Manuel Pablo y su Deportivo Fabril

La semana pasada el Deportivo anunciaba la renovación de Manuel Pablo. El técnico canario extendió su vinculación con el conjunto blanquiazul hasta 2028 y continúa su espectacular trayectoria en la cantera blanquiazul.

Su buen hacer ha llevado a su Fabril a tener el ascenso a Primera Federación en la mano. El filial aventaja en siete puntos al Oviedo Vetusta a falta de cinco jornadas para el final de la liga.

Y lo ha hecho con un equipo joven y una base de jugadores formados en Abegondo. La temporada de su equipo está siendo espectacular y no pierde un partido desde el pasado 23 de noviembre.

A sus órdenes jugadores como Hugo Ríos, Samu, Teijo o Noé han dado un paso adelante. El conjunto coruñés quiere certificar cuanto antes el ascenso. El próximo encuentro será ante el Burgos B y luego jugará en Riazor ante la UD Ourense, uno de los tres equipos que ha sido capaz de superar este año al Fabril.

Tener al filial en Primera Federación sería muy positivo para el club ya que el salto al primer equipo y al fútbol profesional estaría mucho más cerca y el nivel competitivo aumentaría de manera significativa.