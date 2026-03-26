Sporting - Deportivo: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo viaja a Gijón para disputar la jornada 32 de liga en un partido declarado de alto riesgo. El encuentro contará con un dispositivo especial para velar por la seguridad de todos los aficionados desplazados. Se trata de un partido muy importante para ambos equipos: el Dépor quiere mantener su puesto de ascenso directo y el Sporting quiere alcanzar el playoff de ascenso.

El último precedente entre el Deportivo y el Sporting corresponde al partido de ida disputado en Riazor, que terminó con la victoria de los blanquiazules por 1-0.

El encuentro fue igualado y sin muchas ocasiones claras en la primera mitad, con ambos equipos mostrando solidez defensiva. En la segunda parte aumentó la intensidad y hubo acciones de peligro para los dos equipos, incluidos remates al palo.

Cuando todo parecía abocado a un empate sin goles, Dani Barcia, canterano del Dépor, apareció en el minuto 89 para marcar el gol decisivo con un disparo tras aprovechar un rechace en el área.

Fecha y hora

El partido entre el Sporting y el Deportivo se disputará el sábado 28 de marzo a las 21:00 horas en El Molinón.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo ganó 2‑1 al Real Zaragoza en un partido intenso en Riazor. Dani Gómez adelantó al Zaragoza, pero Stoichkov empató antes del descanso. En los últimos minutos, Samuele Mulattieri marcó el gol decisivo tras asistencia de Zakaria, dando la victoria al Deportivo.

Con este resultado, los blanquiazules siguen firmes en la lucha por el ascenso directo manteniéndose en segunda posición, mientras el Zaragoza continúa peleando por la permanencia.

Sporting de Gijón

El Sporting recibirá al Deportivo en El Molinón con 45 puntos, diez menos que el conjunto herculino. Situados en la mitad de la tabla, en noveno puesto, los rojiblancos han disputado 16 partidos como local, con un balance de 8 victorias, 5 empates y 3 derrotas.

El club asturiano ha declarado el encuentro frente al Deportivo como día del club, lo que implica que los abonados deberán pagar un suplemento para poder asistir. Este recargo, que oscila entre 17 y 22 euros por abonado, ha generado bastantes críticas entre los aficionados sportinguistas.