El Sporting declara día del club el partido contra el Deportivo

La Segunda División encara su fase decisiva y cada partido puede valer el objetivo. Uno de esos encuentros marcados en el calendario es el Sporting de Gijón- Deportivo que se jugará el sábado 28 de marzo a las 21 horas.

El conjunto asturiano declaró el encuentro como día del club y los abonados deberán pasar por caja para acudir al Molinón. El suplemento para socios oscila entre los 17 y los 22 euros por abonado.

Esta medida ha sido muy criticada en redes por los aficionados sportinguistas que ven el choque ante el Dépor como clave para meterse en el playoff de ascenso a Primera División. Algunos han expresado su rechazo e incluso se plantean no acudir si el club no da marcha atrás.

Las entradas para el público en general saldrán a la venta de manera online este lunes 23 de marzo. Aunque no es oficial es muy probable que el choque sea declarado de alto riesgo por lo que los aficionados del Deportivo con entrada fuera de la zona visitante podrían ser expulsados si llevan ropa o bufandas representativas del equipo blanquiazul.