El Deportivo apela al principio de reciprocidad por la falta de entradas para visitantes al Zaragoza

El próximo partido del Real Club Deportivo contra el Real Zaragoza, que se disputará el sábado 21 de marzo, ya está generando polémica mucho antes de que los jugadores salten al campo de juego. En esta ocasión se trata de un cruce de comunicados entre ambos clubes con respecto a la venta de entradas para visitantes del Zaragoza.

El conjunto aragonés compartió un comunicado mostrando su "profunda decepción" y lamentando que sus aficionados no puedan acudir a animar a su equipo hasta ABANCA Riazor. El Dépor ha lanzado una aclaración pública explicando los motivos de su decisión.

El club blanquiazul sostiene que se trata de una decisión tomada basándose en el principio de reciprocidad, organización y de seguridad, recordando que los aficionados del Dépor tampoco recibieron entradas en los partidos disputados en Zaragoza en las dos últimas temporadas.

Comunicado del Deportivo

En su comunicado, el RC Deportivo recuerda que en las dos últimas temporadas nuestro Club no ha recibido entradas (salvo las de cortesía) para poner a disposición de la afición deportivista en los encuentros disputados por el equipo blanquiazul en la ciudad aragonesa.

Por ello, el club afirma que no se ha aplicado el principio de reciprocidad en los precedentes más recientes entre ambos clubes y ha decidido no poner entradas a disposición del Real Zaragoza para su afición de cara al encuentro que se disputará este sábado en Riazor.

Además, el Dépor señala que la decisión también se debe a criterios organizativos y de seguridad, atendiendo a la rivalidad existente entre ambas aficiones y con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del partido y evitar posibles incidentes.

No obstante, el club remitirá al Zaragoza el mismo número de entradas de cortesía que el club aragonés les entregó en el encuentro de la primera vuelta.

Comunicado del Zaragoza

Por su parte, el Real Zaragoza señaló en su comunicado que han mantenido diferentes conversaciones con el Deportivo, y que trataron, sin éxito, que sus aficionados pudieran tener presencia en las gradas del estadio coruñés.

"El RC Deportivo ha alegado en todo momento razones de seguridad y el principio de reciprocidad, ya que sus seguidores tampoco pudieron obtener entradas en su visita a Ibercaja Estadio ni en la temporada anterior en La Romareda debido a las reducciones de aforo que ha sufrido nuestra casa en las últimas dos temporadas", indican.