Riazor, un lastre para el Deportivo

En una temporada igualada y con muchos equipos en la pelea por el ascenso, el Dépor se está desangrando en casa. Los coruñeses han sumado 22 puntos de los 42 que han tenido en juego.

El equipo blanquiazul se encuentra mucho más cómodo lejos de su estadio y los números hablan por sí solos. El Dépor es el duodécimo mejor equipo en casa con seis triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

Riazor despidió a su equipo con silbidos por las malas sensaciones ofrecidas ante el Granada. El propio Antonio Hidalgo reconoció que había sido el peor partido de su equipo desde que él es entrenador del Deportivo.

El equipo se muestra incapaz de abrir defensas cerradas y le cuesta mucho generar peligro. Por Riazor pasarán de aquí a final de temporada el Zaragoza, Córdoba, Málaga, Mirandés, Leganés, Andorra y UD Las Palmas.