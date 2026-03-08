La curiosa cuenta en turco del Deportivo en Twitter con miles de seguidores que llama la atención de los aficionados

La imagen de perfil de la cuenta y una de las fotos de turcos aficionados del Deportivo que comparte

En el universo de cuentas de aficionados al fútbol que proliferan en redes sociales aparecen a veces perfiles inesperados. En el caso del Real Club Deportivo de La Coruña, uno de los más curiosos es una cuenta de X (antes Twitter) dedicada al club… en turco.

El perfil, llamado RC Deportivo Türkiye y con el nombre de usuario @RCDeportivoTurk, publica mensajes sobre el equipo coruñés en ese idioma, con comentarios de partidos, imágenes del club y mensajes de ánimo al conjunto blanquiazul. Sin embargo, la propia cuenta deja claro en su biografía que no se trata de un perfil oficial del Deportivo, sino de una iniciativa creada por aficionados.

Esta cuenta no oficial cuenta con 11.600 seguidores, una cantidad nada desdeñable y superior a los 1.400 seguidores que tiene la cuenta oficial del Dépor en inglés, por poner un ejemplo. Su foto de perfil es el escudo del Deportivo de La Coruña modificado o, mejor dicho, turquificado. El centro del banderín del emblema del Deportivo pasa a estar ocupado por una bandera de Turquía. Además, sutilmente cambian la cruz en lo alto de la corona por una media luna islámica.

Emblema del perfil no oficial del Deportivo en Turquía

La existencia y el éxito arrollador de la cuenta llama aún más la atención si tenemos en cuenta que los aficionados del Dépor son llamados "turcos" por los del eterno rival, el Celta. También por el actual contexto de "exaltación de la amistad" entre España y Turquía en la red social X debido a la postura de Pedro Sánchez sobre la guerra de Irán.

Un Dépor traducido al turco

La cuenta funciona como una especie de cuenta fan internacional del club. Sus publicaciones incluyen traducciones de noticias del Deportivo, comentarios sobre la actualidad del equipo o mensajes dirigidos a seguidores turcos interesados en el fútbol español.

En algunos mensajes incluso aparecen mezclas de idiomas, con frases en turco acompañadas de expresiones habituales entre la afición deportivista. En otros, el perfil anima al equipo o comparte imágenes del club tras los partidos.

No se sabe con certeza quién está detrás del perfil ni cómo de amplia es la comunidad de seguidores turcos del Deportivo. Pero su mera existencia ha despertado la curiosidad de varios aficionados blanquiazules en redes sociales durante los últimos días.

Admin etkileşimin kokusunu almış Türkiye saatli paylaşım gelmiş. 😊 Bir Türk bayraklı koreografi yapılır mı maçta? https://t.co/JEF9VNC9d7 — RC Deportivo Türkiye 🇹🇷 (@RCDeportivoTurk) March 8, 2026

Una coincidencia curiosa con el eterno rival

La cuenta tiene además un componente que ha hecho que muchos aficionados del Deportivo se lo tomen con humor. Y es que, desde hace años, algunos seguidores del RC Celta de Vigo utilizan el término “turcos” para referirse de forma despectiva a los deportivistas dentro de la rivalidad gallega.

El origen exacto del apodo es difuso y forma parte del folclore de la rivalidad entre ambos clubes, pero el término se ha popularizado en discusiones futboleras y en redes sociales entre aficionados de ambos equipos.

Por eso, descubrir una cuenta dedicada al Deportivo… precisamente en turco ha provocado más de una broma entre seguidores futbolísticos. En Turquía se sabe desde hace décadas que a los deportivistas se les llama turcos, y quizás esto haya provocado cierto interés por el equipo en el país.

Un contexto viral entre España y Turquía

La curiosidad ha coincidido además con un contexto particular en redes sociales. En los últimos días se ha producido en internet una especie de ola de simpatía entre usuarios españoles y turcos, especialmente en X.

El motivo tiene que ver con debates internacionales en torno a la guerra entre Irán e Israel y la situación en Oriente Medio, donde algunos usuarios turcos han destacado la postura del Gobierno español como relativamente cercana a sus posiciones diplomáticas. A raíz de ello, se han multiplicado los mensajes de usuarios turcos mostrando afinidad o amistad hacia España.

Ese clima de complicidad digital ha hecho que algunas cuentas turcas interactúen más con contenidos españoles, lo que también ha contribuido a que perfiles curiosos como el del Deportivo en turco llamen más la atención.