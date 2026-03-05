Riazor se iluminará con un espectáculo de luces y música antes del Dépor-Granada

El estadio de Riazor acogerá este domingo 8 de marzo una previa especial antes del partido entre el Deportivo y el Granada CF.

Minutos antes del inicio del encuentro, el recinto coruñés se transformará con un espectáculo de música e iluminación sincronizada pensado para animar al equipo en un momento clave de la temporada.

La iniciativa convertirá los instantes previos al choque en una experiencia audiovisual inmersiva, en la que se combinarán efectos de iluminación y música para generar una atmósfera especial en las gradas.

El objetivo es reforzar el ambiente del estadio y acompañar al equipo en un partido importante en su lucha por el ascenso.

Uno de los elementos centrales del espectáculo será la participación activa de la afición. Los asistentes podrán sumarse al show utilizando sus teléfonos móviles mediante un código QR que aparecerá en los videomarcadores del estadio o a través de una página web habilitada para la ocasión.

Una vez activada la experiencia, la linterna del móvil se encenderá y apagará al ritmo de la música, creando una coreografía colectiva que iluminará el estadio y formará un gran mosaico de luz blanquiazul.

La iniciativa llega de la mano de la empresa coruñesa Bualá, uno de los patrocinadores del club.

Desde la organización recomiendan a los aficionados acceder al estadio con antelación para poder participar en la activación y disfrutar completamente del espectáculo previo al inicio del encuentro, que busca convertir la previa del partido en uno de los momentos más llamativos de la temporada en Riazor.