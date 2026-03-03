El primer rival de la historia del Deportivo no fue el Celta: fue un equipo de su propia ciudad

La historia del Deportivo de la Coruña, hoy un referente del fútbol gallego, comenzó mucho antes de lo que se suele recordar. Aunque muchos aficionados piensan que el primer rival de los blanquiazules fue el Celta, la realidad es que aquel primer choque tuvo lugar frente al Coruña FC, un equipo que ya estaba activo en la ciudad y que sirvió para poner a prueba a los incipientes deportivistas.

El Coruña FC, fundado apenas un año antes que el Deportivo, en 1906, era un club con sede en la calle Real que combinaba juventud y experiencia.

Los registros de la época indican que el primer partido entre Deportivo de la Coruña y Coruña FC se disputó en marzo de 1907, en un campo cercano a la playa de Riazor, entonces utilizado para entrenamientos y encuentros informales.

El encuentro, considerado amistoso pero muy competitivo, permitió a ambos clubes medir fuerzas. El Deportivo alineó a jugadores como Francisco Fernández, José Seoane y Manuel Vázquez, mientras que el Coruña FC presentó a figuras locales como Alfredo Rodríguez y Luis Martínez.

Aunque no se conservan estadísticas exactas del marcador, las crónicas hablan de un empate a uno, con un gol de Seoane para el Deportivo y otro de Rodríguez para el Coruña FC.

El Coruña FC tuvo una vida breve (desapareció a finales de la década de 1910), pero su influencia fue determinante. Varios de sus jugadores se incorporaron al Deportivo, aportando experiencia y ayudando a consolidar la plantilla en los primeros años de vida del club.

La confusión sobre el primer rival del Deportivo surge porque los partidos contra el Celta, ya en los años siguientes, fueron ampliamente documentados y tuvieron gran repercusión en la prensa, dejando la idea de que aquel fue el primer enfrentamiento oficial. Sin embargo, los archivos municipales y las primeras crónicas deportivas confirman que fue el Coruña FC quien inauguró la historia competitiva del Deportivo.

Hoy, más de 115 años después, aquel primer duelo sirve para entender los orígenes del club y el contexto del fútbol coruñés de comienzos del siglo XX: campos improvisados, jugadores aficionados y una ciudad que empezaba a descubrir la pasión por el deporte rey.

Esta es solo una de las muchas historias que se exponen en el museo del Deportivo de la Coruña, inaugurado en los bajos de Riazor, donde los visitantes pueden descubrir los primeros pasos de los blanquiazules y revivir los momentos que forjaron la leyenda del club.