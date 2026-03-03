El Deportivo invita a expresidentes y exdirectivos del club a visitar el Museo este viernes

El Deportivo sigue adelante con la hoja de ruta diseñada para mostrar y enseñar el recién estrenado Museo a diferentes figuras importantes de la historia del club.

Tras la visita de los jugadores del primer equipo, fue el turno de la cantera. El pasado viernes, la cola de jugadores canteranos en la puerta de entrada y con la equipación y chándal del club llamó la atención a todos aquellos que paseaban por las inmediaciones de Manuel Murguía.



La siguiente cita importante en el calendario de visitas privadas tendrá lugar este mismo viernes 6 de marzo a las 19:00 horas. El club ha enviado este martes invitaciones a los expresidentes y exdirectivos del conjunto blanquiazul. Por el momento ya han confirmado su asistencia Fernando Vidal y Álvaro García Diéguez.

Uno de los grandes nombres propios es el de Augusto César Lendoiro. Su ausencia el día de la inauguración generó muchos comentarios en redes sociales y el club explicó hace unos días que se había diseñado un calendario para realizar una serie de visitas privadas y guiadas destinadas a colectivos estratégicos vinculados con el club.