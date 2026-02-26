Peñas del Deportivo reclaman un homenaje a Augusto César Lendoiro tras la apertura del museo

Un grupo de peñas del RC Deportivo han alzado la voz tras la inauguración del Museo del Deportivo en A Coruña. Bajo el lema "Ao César o que é do César", un amplio colectivo de agrupaciones deportivistas ha hecho público un comunicado en el que expresa su "profundo malestar" por la ausencia de un reconocimiento expreso a Augusto César Lendoiro, presidente del club durante la etapa más brillante de su historia.

En el escrito, suscrito por numerosas peñas, entre ellas Peña Pou Monte Alto, Unai Cheka, Orgullo Koruño, Peña Deportivista Fonteculler, Peña Fronte Xurés, Meseta Blanquiazul, Peña Deportivista de Teixeiro, Peña Terra Cha, O Rei do Norte, Paixón Branquiazul, Peña Uxes, Peña Lucas Pérez, Peña Torre de Celas, Peña Lume, Moito que Dicir, Peña Rialto, Brigada Branquiazul, Corazón Branquiazul, Peña Murphy 15002, Peña Miauu Miauu, Peña Burgos Arlanzón, Karallada, RCD London, Bebel Guitiriz, Peña Ave César o Hígado de Tristán, los aficionados consideran "incomprensible" que quien lideró al Deportivo "durante la etapa más brillante de su existencia" no haya tenido el protagonismo que, a su juicio, merece en un espacio destinado a preservar la memoria del club.

Los firmantes subrayan que el museo "nace incompleto" si no reconoce de manera "clara, visible y justa" el legado de quien convirtió "un sueño en realidad para toda una ciudad y su afición", en referencia a los años de mayor éxito deportivo, tanto a nivel nacional como internacional.

Además, el colectivo asegura sentirse "huérfano de representación" por parte de la Federación de Peñas, a la que atribuyen no haber defendido un sentir que consideran "ampliamente compartido" por la masa social blanquiazul.

Como respuesta, las peñas proponen la organización de un homenaje popular a Lendoiro, abierto y participativo, "a la altura de su figura".

En el comunicado defienden que el deportivismo mantiene "una deuda moral" con el expresidente y apelan a la memoria, la gratitud y el respeto como valores fundamentales para la identidad del club.

"Porque un club sin memoria pierde su identidad. Porque el deportivismo no olvida", concluye el texto, que insiste en que Augusto César Lendoiro es "eterno en la historia del Dépor".