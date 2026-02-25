Así es el Museo del Dépor, que abre sus puertas este jueves en A Coruña

El deportivismo cuenta desde mañana con un nuevo templo. El Museo del Dépor abrirá oficialmente sus puertas como el primer gran espacio expositivo permanente dedicado a la historia del club, un recorrido emocional que combina patrimonio histórico, tecnología e inmersión sensorial y que, además, funcionará como zona hospitality en días de partido.

El itinerario comienza en la denominada Sala Blanca, un espacio dedicado a los orígenes y a la Fundación. Con acceso gratuito, esta sala incorpora elementos simbólicos como los antiguos banquillos reconvertidos en área para charlas y cursos, un busto de Arsenio Iglesias y una camiseta histórica, además de piezas fundacionales que contextualizan el nacimiento de la entidad. Es el punto de partida de un relato que avanza cronológicamente por más de un siglo de historia.

Salon blanco, entrada del museo. Quincemil.

La siguiente parada es la Sala Dorada, donde se custodian algunas de las joyas más antiguas del club. Allí se expone el trofeo más veterano, procedente de una competición de traineras, y se rinde homenaje a la creación del Deportivo en la Sala Calvet.

Una de las exposiciones de salón dorado. Quincemil.

Entre las piezas más valiosas destaca la indumentaria de Salvador Fojón, primer portero del equipo, conservada durante décadas por su familia hasta la apertura del museo. Una mesa con recortes de prensa originales y una colección de cromos de la temporada 1924-25, junto a una histórica caja de chocolates promocional, reflejan la dimensión social que ya tenía el club en sus primeros años.

También se recuerda a Hilario, considerado uno de los primeros futbolistas en protagonizar publicidad comercial en los años veinte, vinculado a Coca-Cola.

La sala también aborda la primera gran rivalidad coruñesa frente al antiguo Coruña FC, marcada por la condición de "Real", la posesión de campo propio y la pugna deportiva entre Monelos y el campo de las Esclavas. No falta el reconocimiento al papel de la mujer en los inicios, con la figura de Irene Basanta y su vinculación con el Deportivo Irene, así como su labor entrenando a Chacho.

El recorrido avanza hacia episodios clave como el partido de Copa de 1936 disputado apenas dos días antes del inicio de la Guerra Civil entre Deportivo y Celta, correspondiente a la Copa del señor alcalde Suárez Ferrín, que sería fusilado días después mientras se encontraba en el Gobierno Civil.

Imagen de los dos trofeos. Quincemil.

También se rememora la última edición oficial del Campeonato de Galicia en la temporada 1939-40, tras la contienda, un título que desde 1940 nadie ha podido arrebatar al club como campeón gallego. El primer ascenso en 1941 ocupa un espacio destacado, acompañado de portadas históricas.

La experiencia se moderniza con zonas interactivas y juegos digitales con inteligencia artificial, donde los visitantes podrán adivinar jugadores, consultar alineaciones históricas o revivir momentos icónicos. Una vitrina recoge trofeos veraniegos como el Teresa Herrera y otros torneos clásicos, mientras que otra está dedicada al llamado "equipo ascensor". El fútbol femenino también tiene su espacio propio, con referencia al Karbo de los años ochenta, tricampeón de la Copa de la Reina.

Uno de los paneles interactivos. Quincemil.

Junto al córner audiovisual se sitúa la primera sala temporal, dedicada inicialmente a la Sala Calvet y a la figura de Virgilio Rodríguez. El espacio recrea visualmente cómo era aquella estancia original y reúne objetos cedidos por cuatro ramas de su familia, incluida la insignia de oro y brillantes impuesta en 1963 al socio número uno, fallecido en 1978.

La Sala Azul propone una experiencia inmersiva en torno a los grandes títulos, repasando presidentes y jugadores que marcaron época y recordando por primera vez en un mismo espacio los siete títulos nacionales. Incluye un área dedicada a los canteranos y sus logros, una zona audiovisual y un reloj simbólico que contabiliza el tiempo de vida del Deportivo.

Zona dedicada a la cantera. Quincemil.

El tour se completa con el acceso a la sala de prensa, la zona mixta y el vestuario, concebido como una representación global del club, con una ambientación que busca que el visitante se sienta parte del equipo.

El túnel de salida al campo recrea el movimiento de las olas, en un guiño atlántico, y culmina con experiencias inmersivas a pie de césped mediante vídeos en 3D. El recorrido concluye en la tienda oficial.

Dos modalidades de visita y diferentes precios

El club ha puesto en marcha dos modalidades de visita. Por un lado está el acceso al museo y un tour guiado, de una hora y 40 minutos de duración, que incluye el pase al museo, la visita guiada al estadio, vestuarios, sala de prensa, zona mixta, banquillos y palco de honor.

El recorrido se iniciará en la sala blanca, situada a la entrada. Desde allí se accederá a la sala dorada y a la sala azul, para continuar por la sala de prensa, zona mixta, banquillos, vestuarios visitantes y salida de túnel, streetclub y la Dépor Tienda.

El precio va desde los 17 euros del abonado mayor de 14 años, a los 12 euros para los abonados entre 5 y 14 años. Los comprendidos entre 0 y 4 años no pagarán entrada y los abonados con discapacidad tienen disponibles entradas a 12,75 euros.

Para los no abonados, el precio oscila entre los 21 euros del público en general, a los 16 euros de los menores entre 5 y 14 años. De nuevo, la edad comprendida entre 0 y 4 años no paga entrada y los discapacitados abonarán 15,75 euros. Los peregrinos, por su parte, tienen pases a 17 euros.

La segunda modalidad, la de museo y tour libre, tiene una duración de una hora y quince minutos, e incluye el acceso al museo, visita al estadio, vestuarios, sala de prensa, zona mixta, banquillos y palco de honor.

El recorrido se iniciará también en la sala blanca, para avanzar por la sala dorada, sala azul, sala de prensa, zona mixta, banquillos, vestuarios visitantes y salida de túnel, palco de honor, streetclub y Dépor Tienda.

El precio en esta modalidad para los abonados abarca desde los 10 euros de los abonados adultos a los 5 euros de los abonados con edades comprendidas entre 5 y 14 años. Los menores de esa edad no pagan entrada y las personas discapacitadas pagan 7,5 euros.

Por su parte, los no abonados tienen a la venta entradas a 14 euros, con precio de 9 euros para los de 5 a 14 años. Los menores de esa edad tienen acceso gratis, los discapacitados pagan 7,5 euros y los peregrinos 10 euros.