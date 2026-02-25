El Dépor roza las 500 entradas vendidas para las primeras visitas al nuevo museo

El nuevo museo del Dépor abrirá este jueves y ya ha despertado una notable expectación. El club ha registrado cerca de 500 compras de accesos en las primeras horas de venta, una cifra que confirma el interés del deportivismo por descubrir el espacio que recorre más de un siglo de historia blanquiazul.

El Dépor ha diseñado dos modalidades de visita. La primera incluye acceso al museo y tour guiado, con una duración aproximada de una hora y 40 minutos. Este formato permite no solo recorrer las salas expositivas, sino también conocer el estadio por dentro: vestuarios, sala de prensa, zona mixta, banquillos y palco de honor.

El itinerario comienza en la sala blanca, situada en la entrada, continúa por la sala dorada y la sala azul y prosigue por la sala de prensa, zona mixta, banquillos, vestuarios visitantes y salida de túnel, antes de pasar por el streetclub y finalizar en la Dépor Tienda.

En esta modalidad, los precios para abonados parten de 17 euros para mayores de 14 años y 12 euros para niños de entre 5 y 14 años. Los menores de 0 a 4 años no pagan entrada y los abonados con discapacidad disponen de pases por 12,75 euros.

Para los no abonados, el precio general es de 21 euros, mientras que los menores de 5 a 14 años pagan 16 euros. Los niños de 0 a 4 años acceden gratis, las personas con discapacidad abonan 15,75 euros y los peregrinos cuentan con una tarifa especial de 17 euros.

La segunda opción es la de museo y tour libre, con una duración estimada de una hora y quince minutos. Incluye el acceso al museo y la visita al estadio, vestuarios, sala de prensa, zona mixta, banquillos y palco de honor, siguiendo un recorrido similar que arranca en la sala blanca y avanza por la sala dorada, sala azul y el resto de espacios, antes de concluir en el streetclub y la tienda oficial.

En este caso, los abonados pueden adquirir entradas desde 10 euros en categoría adulto y 5 euros para edades entre 5 y 14 años. Los menores no pagan y las personas con discapacidad abonan 7,5 euros.

Para el público general, el precio es de 14 euros, con tarifa reducida de 9 euros para menores de 5 a 14 años, gratuidad para los más pequeños, 7,5 euros para personas con discapacidad y 10 euros para peregrinos.