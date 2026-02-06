Deportivo - Albacete: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo vuelve a Riazor tras sumar tres puntos frente a la Cultural, colocándose en el tercer puesto de la tabla con 40 puntos. El domingo se enfrenta al Albacete después de su acuerdo in extremis para hacerse con su centrocampista, Riki Rodríguez, por una cantidad cercana a los 200.000 euros. Por otro lado, Daniel Bachmann ha abandonado el conjunto coruñés sin llegar a debutar en partido oficial.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de ida disputado en el Carlos Belmonte, en el que el Deportivo se impuso por 2 goles a 0.

El Deportivo venció al Albacete con goles de Stoichkov y Zaka. El equipo dominó gran parte del partido y supo aprovechar sus ocasiones, mientras que el Albacete apenas inquietó. La buena actuación de Germán Parreño permitió mantener la portería a cero y asegurar los tres puntos.

Fecha y hora

El partido entre el Deportivo y el Albacete se disputará el domingo 8 de febrero a las 16:15 horas en Riazor.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo ganó por 0-1 a la Cultural Leonesa en el Reino de León en un partido muy equilibrado y con pocas ocasiones claras. El equipo local compitió bien y tuvo alguna opción peligrosa, incluso un disparo al palo, pero le faltó acierto en los metros finales.

Con el paso de los minutos el Dépor fue creciendo, sobre todo en la segunda parte, aunque el encuentro parecía encaminado al empate. Sin embargo, en el tiempo de descuento una acción dentro del área terminó en penalti y Yeremay no falló desde los once metros, dando al Deportivo una victoria sufrida pero clave.

Albacete

El Albacete viaja a Riazor situado en la zona media de la tabla. El equipo visitante ocupa la 12.ª posición con 33 puntos, siete menos que el conjunto blanquiazul.

En los 12 partidos disputados como visitante ha logrado 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas, mostrando una notable regularidad lejos de casa. Los manchegos buscarán el triunfo para no descolgarse de la pelea por los puestos de playoff, mientras que el Deportivo necesita sumar los tres puntos para mantenerse en la parte alta de la clasificación.