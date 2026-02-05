Deportivo: Aprobada la ampliación de capital de 30 millones de euros

El Consejo de Administración del Deportivo aprobó este jueves la ampliación de capital que inyecta 30 millones de euros al club.

La operación incluía la emisión de 53,8 millones de acciones a un valor de 0,56 euros cada una. Esta operación incrementará el capital social en 4,3 millones de euros con una prima de emisiones de 25,8 millones.

Abanca poseía ya antes de este movimiento el 99% de las acciones del club y mantiene firme su proyecto en el Deportivo. De esta manera se garantiza liquidez para gastos previstos y para la operativa diaria del club.

Hay que recordar que parte de este dinero va destinado al crecimiento del Deportivo Training Center, una ciudad deportiva vanguardista que en dos años estará completamente lista.

Tras la renovación de los campos e instalaciones se procederá en breve a levantar el nuevo edificio destinado al primer equipo y Fabril. El club también cuenta con inaugurar el nuevo museo que se instalará en el Estadio de Riazor.

Este músculo financiero permite a la entidad herculina mantener el talento forjado en Abegondo y mantener el objetivo a corto y medio plazo de llevar al primer equipo masculino a la máxima categoría.