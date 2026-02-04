Soriano y el mercado del Deportivo: "Estoy convencido de que hemos acertado"

Fernando Soriano hizo balance este miércoles del mercado de fichajes del Deportivo este invierno. Altimira, Álvaro y Riki han llegado a un equipo en el que ya no están Bachmann ni Rubén López.

El máximo responsable de la dirección deportivo fue muy claro e hizo referencia a los grandes nombres propios que nos deja este mercado. "Estoy convencido de que hemos acertado", aseguró.

El mercado dejó novedades pronto

Soriano aseguró que "tras la lesión de Ximo en octubre, estuvimos trabajando en la incorporación de Alti". El lateral de hecho llegó antes de que se abriera el mercado tras rescindir con el Villarreal.

Cuando Bachmann transmitió su situación, "pensamos en reforzar la portería y llegó Álvaro. Ambos jugadores han entrado de inicio y nos están aportando cosas positivas. Creo que además hemos logrado incrementar la competencia en todas las líneas".

La llegada de Riki

El director deportivo aseguró que "no vamos a hablar de cifras y cantidades pero los bonus por objetivos son positivos para el Dépor porque las cantidades son muy razonables. De esta forma hemos podido adelantar la llegada de Riki con seis meses de antelación".

Contento con la línea defensiva

"Tenemos cuatro centrales y Samu y Ximo en la recámara así que no tuvimos ninguna duda a la hora de reforzar esa parcela".

La llegada del delantero

Soriano reconoció que peinaron el mercado en busca de un delantero pero más como un movimiento de protección. "Los jugadores que tenemos ahora están en edad muy apetecible y había respeto a una posible salida. La plantilla está compensada y se puede mejorar el porcentaje de acierto, aunque confiamos en todos los jugadores de la plantilla".

De esta forma el Dépor buscará el ascenso con una plantilla que no ha variado en el ataque y en la que Riki Rodríguez tendrá un rol importante para que el ataque sea más efectivo.