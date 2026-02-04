Andone y el Deportivo: "Seedorf fue un desastre, teníamos equipo para estar en UEFA"

Florin Andone vistió durante dos temporadas la camiseta del Deportivo. En su primer año el delantero logró doce tantos y el club rechazó ofertas por él. El atacante era un activo importante y se mantuvo en el club en la fatídica temporada 2017-2018.

Ese fue el último paso de los coruñeses por la máxima categoría. Un descenso traumático para un equipo diseñado para cotas mucho más altas.

En una entrevista para Balears en Joc, Andone repasó su trayectoria y tuvo palabras para su etapa como jugador blanquiazul.

El delantero se mostró muy crítico con Clarence Seedorf, el técnico que certificó el descenso: "Seedorf fue un desastre. Supuestamente teníamos un equipo para estar en la UEFA y bajamos a Segunda División. Hicimos un año vergonzoso, estoy seguro de que con Parralo o Pepe Mel en el banquillo nos hubiéramos salvado al cien por cien".

El delantero también tuvo palabras para la directiva comandada por Tino Fernández: "El desastre llegó de arriba con toda la mierda que hicieron, y con Seedorf lo remataron".

Andone se marcharía tras el descenso al Brighton antes de regresar a España para jugar en Cádiz, Las Palmas, Eldense y Atlético Baleares, equipo con el que comenzó esta temporada 2025-2026.