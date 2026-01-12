Así será el regreso del Atlético de Madrid a A Coruña

El Real Club Deportivo regresa a los octavos de la Copa del Rey y lo hace ante el Atlético de Madrid, un rival que ha quedado marcado en la historia negra del cuadro herculino tras el asesinato de Francisco Javier Taboada "Jimmy" en la previa del partido que ambos jugaron en el año 2014 en el antiguo Vicente Calderón.

El partido, que se juega este martes a las 21:00 en Riazor, ha sido declarado en las últimas horas de alto riesgo por parte de la comisión antiviolencia.

Por ello, este martes a las 9:00 tendrá lugar la junta de seguridad, donde se cerrarán todos los detalles del dispositivo policial organizado para garantizar la seguridad en un estadio que registrará una de las mejores entradas del año.

El último precedente entre ambos es en la última temporada en Primera División, la 2017/18, bajo el mando de Pepe Mel, Cristóbal Parralo y Seedorf. En el banquillo se sentó el que fuera técnico del Deportivo Fabril, en un partido que finalizó 0-1. Un gol de Thomas en el minuto 89 decantó la balanza, en un partido del que ninguno de los protagonistas continúa en la entidad blanquiazul.

Hospedados en el mismo hotel que el Fuenlabrada en 2020

La casualidad ha querido que el retorno del equipo de Diego Pablo Simeone a la ciudad herculina tenga como hotel de concentración el lugar donde el CF Fuenlabrada, ahora ahogando sus penas en 2ª RFEF, se concentró para disputar el último partido de la temporada 2019/20, que acabó con el Dépor descendido sin jugar tras aplazarse ese partido, y no toda la jornada, a causa de un brote de COVID-19 que confinó en ese lugar al equipo presidido por Jonathan Praena.

El cuadro colchonero se concentrará en el Hotel NH Finisterre, viajando en el día por la mañana y regresando al término del choque.

La lesión de Fernando Torres

Riazor siempre dejará una imagen muy dura para los aficionados del Atlético de Madrid. En marzo del 2017 Fernando Torres, uno de los ídolos rojiblancos, sufrió un traumatismo craneoencefálico que obligó a desplazarlo de urgencias al Hospital Modelo, situado al lado del estadio.

Fue un lance fortuito del partido con Álex Bergantiños, a falta de cinco minutos para el fin del choque, pero que contuvo la respiración de todos los presentes. Tardó cerca de dos minutos en recuperar la consciencia, tras quedarse tumbado en el terreno de juego.

Su compañero de equipo Gabi fue uno de los primeros en atenderlo sobre el propio césped, abriéndole la boca y sacándolo la lengua para evitar que le obstruyese la respiración. Al momento saltaron los servicios médicos del cuadro colchonero y del deportivista, encabezados en ese momento por Carlos Lariño.

"Un TAC craneal y cervical realizado a Fernando Torres ha descartado que el delantero rojiblanco padezca alteraciones ni lesiones traumáticas después del fuerte golpe en la cabeza que sufrió en el encuentro de este jueves en Riazor", dijo en aquel momento el parte médico.

Por su parte, el "niño" publicó en su perfil de X, en aquel momento conocido como Twitter, que "Muchas gracias a todos por preocuparos por mí y por vuestros mensajes de ánimo. Ha sido solo un susto. Espero volver muy pronto!".