Copa del Rey: Así fue la última eliminatoria de octavos de final del Deportivo

El Deportivo regresa a los octavos de final de la Copa del Rey, una competición que tiene claro sabor blanquiazul. No en vano, el Dépor puede presumir de contar con dos títulos en sus vitrinas.

El cuadro blanquiazul vuelve a asomar en rondas importantes tras varios años en el ostracismo. Y es que por ejemplo no alcanzaba los octavos de final desde la temporada 2016-2017.

En aquella ocasión el equipo coruñés se enfrentó en una eliminatoria de ida y vuelta al Alavés. La ida se jugó en Riazor y acabó en empate a dos, mientras que la vuelta se disputó en Mendizorroza y finalizó en empate a uno. El valor doble de los goles hizo que el conjunto vasco pasara de ronda.

En la ida el once inicial estuvo formado por Rubén, Juanfran, Arribas, Albentosa, Luisinho, Mosquera, Borges, Bruno Gama, Marlos Moreno, Çolak y Joselu. Gama y Joselu fueron los goleadores de un encuentro en el que también participaron Pinchi, Borja Valle y Ghilerme.

En la vuelta Sidnei y Borja Valle fueron titulares, mientras que del banquillo saltaron Pinchi, Andone y Ghilerme. Arribas hizo el empate a uno y los coruñeses tuvieron media hora para hacer el segundo y clasificarse, pero el gol no llegó.

El Alavés contaba con jugadores muy conocidos como Theo Hernández o Marcos Llorente y el portero titular de la eliminatoria fue Ortolá, un guardameta que años más tarde defendería la portería deportivista.

Riazor volverá a sentir la magia de una eliminatoria de octavos de final de Copa del Rey.