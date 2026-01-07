Copa del Rey: El Dépor recibirá al Atlético de Madrid en Riazor

El Dépor recibirá al Atlético de Madrid en los octavos de final de Copa del Rey. Michel Salgado y Alfredo Santaelena fueron los encargados de extraer las bolas que determinaron esta eliminatoria.

Próximamente se conocerá la fecha y hora de este encuentro que se jugará la próxima semana. La eliminatoria es a partido único y los del Cholo Simeone visitarán Riazor varios años después de su última aparición en el feudo coruñés.

La bola del conjunto coruñés fue la primera en salir y de esa manera los de Hidalgo se aseguraban un rival de la Supercopa. El Racing de Santander se medirá al Barcelona y el Albacete recibirá al Real Madrid.

El sorteo ha deparado bastante polémica al estar muy dirigido hacia los cuatro equipos que juegan la Supercopa. El año pasado esta eliminatoria de octavos ya se realizó a sorteo puro, pero este año se cambió el formato.

El Deportivo espera poder sacar tajada económica del encuentro y los socios deben confirmar antes del próximo viernes a las 17:00 horas su asistencia al encuentro o su localidad será liberada y puesta a la venta.