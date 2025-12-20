Deportivo: El árbitro del partido denuncia el comportamiento de Gerard Piqué

El partido entre Deportivo y Andorra tuvo un postpartido bastante movido. Por una parte, el colegiado recoge en elacta del encuentro el comportamiento de Gerard Piqué, presidente del Andorra. El árbitro asegura en el acta que el exfutbolista se dirigió en el descanso a él en los siguientes términos: "qué fácil es pitar a los pequeños". Estas frases llegarían incluso mientras era sujetado por otros miembros del club.

El conjunto andorrano se quejó de la decisión del colegiado de anular el gol de Lautaro de León por una posible falta. Las imágenes son dudosas y, en principio, el gol parece legal. Sin embargo, el colegiado impuso su criterio y el tanto no subió al marcador.

Las quejas de Antonio Hidalgo

Sin embargo, la polémica no se quedó ahí. Un molesto Antonio Hidalgo denunció en la sala de prensa el mal comportamiento de varios aficionados locales situados detrás del banquillo deportivista.

El técnico aseguró que LaLiga debe tomar medidas. "¿Por qué el entrenador debe estar 90 minutos escuchando cosas sobre su familia?".

Hidalgo se une así a la denuncia expresada el otro día por Pacheta, técnico del Granada, por una situación similar sufrida durante el encuentro ante el Sporting de Gijón.