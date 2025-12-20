Andorra 1 - Deportivo 0: Resbalón blanquiazul para cerrar el año

El subidón de Copa se esfumó en el frío de Andorra y el Dépor cerró el 2025 perdiendo ante el conjunto presidido por Gerard Piqué por un gol a cero. Germán y Quagliata fueron los más destacados en un partido en el que el Dépor fue de más a menos.

A pesar del aviso inicial de Jastin, el Dépor salió bien plantado al choque. Fruto de ese dominio llegaron las ocasiones más claras del partido para los coruñeses. Primero fue Zaka con un fuerte disparo que saca a Áron. Y luego fue Luismi el que enviaba una vaselina lejana al larguero. En el rechace Zaka mandaba a las nubes una pelota en posición clara para marcar sin portero.

Los blanquiazules encontraban con facilidad las contras ante un Andorra muy sobrepasado e incapaz de parar los ataques de los de Hidalgo.

Fue el mejor momento de un Dépor que no lo aprovechó y empezó a sentirse más incómodo. Justin se convirtió en el jugador local más peligroso y sus incursiones por banda izquierda fueron un quebradero de cabeza constante.

La mejoría del Andorra coincidió con la acción más polémica del partido. Lautaro de cabeza superaba a Germán e introducía la pelota en la portería deportivista. El colegiado anulaba el tanto y señalaba una más que dudosa falta por empujón.

Con ese empate a cero se llegaba al descanso del encuentro. Hidalgo quitaba a Jurado y daba entrada a Gragera. El choque se equilibró y el Dépor disfrutó de algunos acercamientos peligrosos que fue incapaz de materializar.

Los locales metieron a Minsu, máximo goleador de su equipo, y el coreano empezó a generar peligro. El choque se iba a decidir en alguna acción aislada y esa fue para el Andorra. Buena jugada colectiva en banda que tocaba Álvaro para que Lautaro no perdonara delante de Germán.

El Dépor volvía a mostrar muy poca pegada y poco contundente en la acción del gol. Minutos antes Hidalgo había metido a Bil, Stoichkov y Mella pero el equipo no generó el peligro suficiente para sacar algo positivo en este último encuentro de 2025.

La derrota deja un mes de diciembre catastrófico en liga para un Dépor que ha perdido ante Castellón, Real Sociedad B y Andorra. Ahora llegarán las vacaciones antes de afrontar un mes de enero realmente exigente.