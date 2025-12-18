Andorra - Deportivo: fecha, hora, cómo y dónde verlo

Sensaciones agridulces en el Deportivo tras encajar dos derrotas consecutivas en Liga. Sin embargo, el equipo se rehízo con una gran victoria frente al Mallorca, que le permite alcanzar los octavos de la Copa del Rey nueve años después de la última vez que llegó a esta ronda. La eliminatoria de octavos se disputará entre el 13 y el 15 de enero. Ahora, el conjunto blanquiazul centra toda su atención en el último partido de Liga del año, que disputará frente al Andorra.

El Andorra de Gerard Piqué logró volver a la Liga Hypermotion tras una temporada en 1RFEF. Se enfrentan a un Deportivo que no está viviendo su mejor mes de diciembre. El horario es del todo llamativo y permitirá a ambas plantillas marcharse antes de las vacaciones de Navidad.

Fecha y hora

El partido entre el Andorra y el Deportivo se disputará el sábado 20 de diciembre a las 14:00 horas en el Estadio de Encamp.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo volvió a caer en casa ante la Real Sociedad B por 0‑3 en un partido donde dominó la posesión, pero mostró mucha falta de eficacia. Varios jugadores generaron ocasiones claras que no lograban materializar, como la jugada de Yeremay que resultó fallida a puerta vacía.

Las pérdidas de balón permitieron que Carrera (primera mitad), Balda y Gorosabel (segunda mitad)anotaran los tres tantos para los visitantes. El Dépor intentó reaccionar en la segunda mitad, pero no logró concretar sus oportunidades, y la Real Sociedad B se mostró más efectiva.

Andorra

El Andorra recibe al Deportivo en la parte baja de la tabla. Se encuentra en el puesto 17 y suma un total de 21 puntos, tan solo uno por encima de los puestos de descenso. De los 8 partidos que ha jugado en casa, tan solo logró dos victorias, el resto fueron tres empates y tres derrotas.