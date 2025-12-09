Así es el emotivo vídeo que recuerda la visita de Bebeto a A Coruña: "Mis recuerdos viven aquí" Captura

"He cumplido todos mis sueños en este estadio. El hogar de todos los coruñeses", dice Bebeto en un vídeo difundido por el Concello da Coruña. El exjugador del Dépor aparece sonriente mirando al Estadio Abanca Riazor, en un clip en el que recuerda su visita a la ciudad hace dos semanas, cuando presentó su biografía autorizada y encendió el alumbrado navideño.

En las imágenes, el exdelantero del Superdépor posa, sin perder su característica sonrisa, con aficionados del club blanquiazul. "Mis recuerdos también viven aquí. En cada calle", afirma. La secuencia continúa con la imagen de Bebeto observando con profundo afecto la estatua de Arsenio Iglesias en Riazor.

"Este cielo gris tiene un brillo propio", comenta mientras contempla el mar de las playas de Riazor y del Orzán. Una aficionada lo reconoce y se acerca a saludarle: "¡Bebeto, el 11 del Superdépor! Qué felices nos hiciste aquí". A lo que el brasileño contesta: "Yo también fui muy feliz aquí. Echaba de menos el mar, el estadio, la calma, la gente".

La mujer le pregunta si ha notado cómo cambió la ciudad durante estos años. "Siempre fue muy bonita", apunta refiriéndose a A Coruña, antes de añadir que parte de esa belleza se debe al "brillo de su gente".

A continuación, Bebeto se pone en marcha hacia la Plaza de María Pita para encender la Navidad en la ciudad. En el trayecto en coche pasa por algunos de los lugares más emblemáticos del Paseo Marítimo. "Cuántos recuerdos por estas calles... la ciudad de cristal. La Torre de Hércules siempre vigilando", comenta.

En el vídeo se muestra su llegada al Concello y el encuentro con la alcaldesa Inés Rey, para asomarse al balcón a saludar a la multitud reunida allí. "Es siempre un placer estar aquí. Te amo Coruña", declara. La grabación concluye con el encendido de las luces y una felicitación navideña del brasileño junto a la regidora.