Deportivo - Castellón: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo continúa como líder de Segunda con 32 puntos tras un mes de noviembre perfecto y encadenar cinco victorias consecutivas. Ayer venció por cero goles a dos al Sabadell y avanzó a la siguiente ronda de Copa del Rey. Todavía le quedan tres encuentros para cerrar el año 2025, dos de ellos en Riazor, arropados por el calor y el ánimo de la afición blanquiazul.

El último precedente entre el Dépor y el Castellón se remonta al partido de vuelta de la temporada 2024-2025 de la Liga Hypermotion. Aquel encuentro terminó con un empate 2 - 2 que resultó especialmente valioso para el Deportivo, ya que le permitió alejarse de los puestos de descenso.

Fecha y hora

El partido entre el Deportivo y el Castellón se disputará el domingo 7 de diciembre a las 18:30 horas en Riazor.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo continúa líder de la categoría tras su victoria frente al Albacete por 0-2 en El Belmonte, logrando su quinta victoria consecutiva. El equipo coruñés mostró más control y claridad desde el inicio.

Fruto de esa superioridad llegó el primer gol tras una asistencia espectacular de Mario Soriano a Stoichkov que permitió al Dépor adelantarse. El Albacete respondió y tuvo varias opciones, aunque no consiguieron la precisión adecuada para materializar el gol. Su mejor oportunidad llegó con un posible penalti que, tras ser revisado por el VAR, fue anulado.

En el tramo final, mientras el Albacete buscaba el empate, el Deportivo aprovechó una contra con la que Zaka anotaba el 0-2 definitivo. Con esta victoria, el Dépor sigue líder de Segunda División.

Castellón

El Castellón viaja a Riazor en puestos de promoción de ascenso, sexto con 25 puntos, frente a los 32 del conjunto blanquiazul. Como visitante ha sumado 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Ambos equipos se han enfrentado recientemente en Primera Federación y Segunda, duelos con muchos goles anotados; en su última visita a Riazor, el Dépor se impuso por cinco goles a uno.