Sabadell 0 - Deportivo 2: El Dépor se apunta a otra ronda de Copa

El Deportivo venció por cero goles a dos al Sabadell y avanzó a la siguiente ronda de Copa del Rey. Cristian Herrera y Rubén López fueron los goleadores de un partido que se decidió en la segunda mitad. Samu, Nsongo y Canedo debutaron en partido oficial con el Deportivo y Fabi repitió titularidad tras jugar en la ronda anterior ante el Sámano.

La primera parte fue de más a menos para los intereses del conjunto coruñés. Herrera y Fabi disfrutaron de las ocasiones más claras para los de Hidalgo. En ambas emergió la figura Fuoli, el guardameta del Sabadell.

En la primera Herrera se encontró en buena posición dentro del área pero su disparo era rechazado por el guardameta. Fabi lo intentaba en el rechace pero la pelota impactaba en un defensor local. El partido era igualado aunque las mejores llegadas eran deportivistas. Una buena apertura de Zaka a Fabi dejaba al jugador del Fabril en buena posición para el disparo. Fuoli volvía a despejar muy seguro.

Tras esas dos llegadas en los primeros quince minutos, el Sabadell le tomó el pulso al encuentro y empezó a pisar área de Eric Puerto. En todas las acciones se imponían Samu y Lucas Noubi que formaban una inédita pareja de centrales. El Dépor estaba en problemas y los locales rozaron el gol en un disparo de Rubén Martínez que salió rozando el palo izquierdo de la meta de Puerto.

Con ese empate a cero se llegaba al descanso del partido. Noubi se quedaba en el vestuario y Barcia ingresaba en el terreno de juego. El segundo acto nació con susto para los blanquiazules. Una arriesgada salida de balón de Eric en un pase sobre Gragera permitía a Quadri pisar área en una posición clara. Su disparo, algo precipitado, salía rozando el palo.

Cuando menos lo merecía, llegó el gol deportivista. Gran acción individual de Miguel Loureiro y el centro medido encontraba la cabeza de Cristian Herrera. El atacante a placer hacía el primer gol del partido. Lejos de rendirse, los locales introdujeron en el terreno de juego a algunos de los titulares habituales y se fueron en busca del empate.

El conjunto blanquiazul despejaba los múltiples balones que llegaban sobre su área. Samu seguía a un nivel sobresaliente y se mostró muy atento durante todo el encuentro. Hidalgo dio entrada a Mella y Nsongo en lugar de Fabi y Zaka. Ambos protagonizaron otra buena ocasión tras un gran caño y centro de Nsongo que remataba Mella de cabeza. El guardameta sacaba a bocajarro y el canterano no era capaz de rematar en segunda instancia.

También el Sabadell buscaba el tanto y lo rozó en un gran centro desde la izquierda y un remate de cabeza que salía nuevamente muy cerca del palo de la portería de Eric. Soriano ingresó en el terreno de juego para dar posesión en el tramo final y en su primera acción el Dépor hizo el segundo gol. Gran jugada colectiva que finaliza con un balón de Herrera entre líneas sobre la llegada de Rubén López. El canterano pisaba área y definía de manera muy certera en el mano a mano con Fuoli.

El gol fue la sentencia de un encuentro igualado y disputado que se llevó el Dépor gracias a su efectividad en ataque. Hidalgo premió también a Canedo con minutos en el tramo final de partido y el central del Fabril entró en lugar de Samu. El Dépor avanza de ronda en Copa y se centra ya en los tres encuentros que tiene por delante para cerrar el año 2025.