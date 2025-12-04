El Deportivo - Cádiz ya tiene fecha y hora

Los jugadores del Deportivo celebran un gol ante el Ceuta. RCDeportivo

LaLiga ha hecho oficial los horarios de los primeros partidos de liga de 2026 que se corresponden con la jornada 20. El Dépor recibirá al Cádiz en Riazor el domingo 4 de enero a las 21:00 horas.

Será el penúltimo encuentro de la primera vuelta y los coruñeses recibirán a un Cádiz que se está mostrando irregular pero que se encuentra a las puertas del playoff con 24 puntos, ocho menos que los herculinos.

El choque servirá además para recibir de nuevo en A Coruña a Gaizka Garitano, actual técnico del Cádiz y ex entrenador del Dépor en la temporada 2016-2017 en Primera División.

Los coruñeses intentan volver a la élite tras varios años en el ostracismo y el mes de enero puede ser clave con duelos directos ante los grandes candidatos al ascenso.

Esta es la hoja de ruta de los de Antonio Hidalgo en los próximos treinta días: