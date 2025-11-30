La visita de Bebeto se convierte en un fenómeno fan: aparecen sudaderas recordando al astro brasileño
La marca coruñesa Bibelot ha realizado una sudadera conmemorativa que quiere compartir con el jugador, que se ha dado un baño de masas durante su estancia en la ciudad
Te puede interesar: A Coruña enciende sus luces de Navidad 2025 con Bebeto: "El Dépor está en mi corazón"
La empresa coruñesa Babilot ha creado una sudadera en honor a Bebeto, que en su visita de los últimos días en A Coruña dentro de la gira de actos para presentar su biografía autorizada y encender el alumbrado de navidad se ha dado un baño de masas.
Por ello, le han diseñado un homenaje en varios colores y tallas, tanto para niños como adultos, e intentarán darle una muestra antes de que regrese a Brasil.
La sudadera está disponible en el perfil de Instagram, donde se pueden encargar con los lemas "O meniño que balança o berço" o "Bebeto. Mágico 10. Arte Brasileiño. O Rei de Riazor. Galego de Corazón. 10 eterno. Superdépor Legend".
Bebeto ha estado este mediodía en Abegondo, tras un largo programa de actos desde el pasado miércoles donde no ha parado de firmar autógrafos y hacerse fotos.