Albacete - Deportivo: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo continúa como líder de la tabla con 29 puntos, después de disputarse la segunda mitad aplazada del encuentro entre el Ceuta y el Almería. Los blanquiazules continúan su buena racha, encadenando cuatro victorias consecutivas y arropados por una afición completamente volcada. Este sábado se desplazan a Albacete.

El último precedente entre el Dépor y el Albacete corresponde al partido de vuelta de la temporada 2024-2025 de la Liga Hypermotion que terminó con la victoria blanquiazul 5-1 y que significó la permanencia matemática del Deportivo en Segunda División. Yeremay Hernández fue la figura del partido, con un golazo, un penalti y una asistencia a Zakaria, autor de un doblete. Barbero marcó el quinto tanto.

Fecha y hora

El duelo entre el Albacete y el Deportivo se disputará el sábado 29 de noviembre a las 18:30 horas en el Carlos Belmonte.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo continúa líder de la categoría tras su victoria en Riazor frente al Ceuta por 2 goles a 1, logrando su cuarta victoria consecutiva. El primer tanto llegó tras un córner mal defendido por los visitantes: Luismo sacó, Yeremay remató y el balón tocó en un defensor para despistar al portero. En la segunda parte, Stoichkov amplió la ventaja aprovechando un gran pase de Barcia.

El Ceuta respondió con un gol de Marcos, apretó en los minutos finales y buscó el empate, pero el Dépor resistió. Aunque el partido no fue sencillo -sobre todo al final-, el triunfo evidencia que el equipo de Hidalgo está encontrando un buen equilibrio: aprovecha los errores del rival y tiene carácter para sufrir.

Con esta victoria, el Dépor afianza su liderato en la Segunda División y refuerza la confianza de cara a las siguientes jornadas.

Albacete

El Albacete recibe al Deportivo en el Carlos Belmonte en la decimotercera posición de la tabla. Suma 19 puntos, tan solo a dos por encima de los puestos de descenso. De los siete partidos jugados en casa ha perdido y ganado 3, y empatado 1. La temporada pasada el Dépor se llevó los dos encuentros ante el Albacete y lo hizo con gran superioridad. Venció por un gol a cinco en el Belmonte y por cinco goles a uno en Riazor.