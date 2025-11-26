Bebeto: "Se me pone la piel de gallina cuando recuerdo la celebración de la Copa del Rey"

Bebeto, leyenda del Deportivo, atendió a los medios de comunicación tras la presentación de su biografía este miércoles en Riazor. El ex futbolista tuvo palabras para la ciudad herculina: "A Coruña es mi casa y tengo un cariño muy grande. Siempre digo que es mi gente y ha sido parte de mi vida y mi historia y siempre nos trataron con mucho cariño. La presentación del libro tenía que ser aquí y doy las gracias a Alexandre porque hizo un gran trabajo".

El brasileño vivió con mucha emoción sus primeras horas en la ciudad y su entrada al estadio de Riazor: "Cuando vi las fotos con Arsenio, los dos abrazados y con la afición ya empecé a llorar porque es muy fuerte. Él es un padre para mí y para todo el equipo, siempre se preocupaba por todos, venía a las habitaciones a preguntarnos qué tal estábamos. Era un gran cariño y amor por todos y siempre dejará mucha saudade y morriña. Era una persona muy especial".

Preguntado por su etapa como jugador y su mejor recuerdo con el Deportivo, Bebeto lo tiene claro: "Cuando fuimos campeones de la Copa del Rey, la llegada a Riazor fue emblemática, fue muy fuerte. Toda la afición nos esperaba aquí para celebrar. Se me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo."

La próxima ilusión de Bebeto ya está marcada en la agenda: "Espero volver y estar aquí con el Mundial de 2030. Voy a hablar con el presidente Infantino porque él sabe que jugué en Coruña e hice historia. Él habla mucho, un día jugamos una pachanga e hizo el gesto del gol cuando marcó, sabía que yo jugaba en A Coruña y estoy seguro que él no va a olvidarse de Coruña".

Sobre el Dépor actual, el brasileño desea el ascenso y el regreso a la máxima categoría. "Creo que hay un equipo muy fuerte y todos centrados con el mismo objetivo, queda mucho y hay que seguir trabajando".