Bebeto: “Estoy feliz de estar en A Coruña, es mi segunda casa”

Bebeto, una de las grandes leyendas del Deportivo, presentó este miércoles su biografía en el Estadio de Riazor junto al periodista Alex Centeno.

La gran cantidad de público congregado en las entrañas de Riazor provocó que el espacio se quedara pequeño. Antes de los discursos se proyectó un vídeo con algunos de los goles anotados por el delantero brasileño. Fueron imágenes que provocaron las primeras lágrimas de emoción en Bebeto.

La primera en tomar la palabra fue Inés Rey, alcaldesa de A Coruña. La regidora tomó la palabra para asegurar que "Bebeto no fue solo un jugador, fue un símbolo y con él Riazor se convirtió en nuestro Maracaná". Rey también tuvo unas palabras de recuerdo para Arsenio Iglesias.

También tomó la palabra el autor del libro, Álex Centeno, que presentó a Bebeto y contó algunos de los detalles que ilustra el libro. "Bebeto se ha abierto en canal y lo cuenta todo y por eso le quiero dar las gracias".

Y por fin sobre las 20:40 horas tomaba la palabra un emocionado Bebeto. "A Coruña es mi segunda casa y tengo muchos amigos aquí. Siento una gran emoción. Veo el campo precioso, en mi época no estaba así".

El brasileño casi no era capaz de encadenar palabras ante la emoción que sentía. "Es un libro con mi historia. Veo muchas fotos que son parte de mi vida y agradezco a todos por estar aquí. Gracias a mis compañeros, en especial a Nando y Donato que están aquí. Gracias a Dios he llegado aquí y veo al Dépor primero. Ojalá suba a Primera, el lugar que nunca debió abandonar. Espero que en 2030 el Mundial llegue a A Coruña porque se vive el fútbol con mucha pasión. Voy a ver pronto al presidente Infantino y ya le contaré todo sobre lo de aquí para el Mundial. Estoy muy contento de estar aquí con mi mujer, son muchos recuerdos. Es un placer estar aquí y espero volver más veces. Hacía dos años que no estaba aquí y ya es mucho, porque esto es mi casa, es mi segunda casa".